Governador Clécio Luís anuncia pagamento de R$ 3,5 mi a agricultores por conservação da floresta

Nesta quinta-feira, 9, o Governo do Amapá, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), realizam uma cerimônia especial de reconhecimento a mais de 220 agricultores e agricultoras familiares que preservam áreas de floresta nativa. A ação faz parte do Projeto Floresta+ Amazônia, que destinará R$ 3,5 milhões em pagamentos por serviços ambientais (PSA) a 227 beneficiários em 12 municípios do estado.

O Amapá, é líder no número de contemplados no Lote 2 do edital, com destaque para Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. Mais de 40% dos beneficiários são mulheres, evidenciando seu papel na conservação e na agricultura sustentável. O reconhecimento é fruto do trabalho conjunto entre governo estadual, prefeituras e comunidades locais.

O projeto Floresta+ já beneficiou mais de 1.400 agricultores em todo o Brasil e protege 62 mil hectares de floresta. No Amapá, a iniciativa reforça o protagonismo do estado na política de REDD+ e no combate ao desmatamento. As inscrições para novos beneficiários seguem abertas até o fim do ano. A iniciativa é financiada pelo Fundo Verde para o Clima.

Local: 10ª Zona do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AP) – Zona Norte

Data: 09/10/2025 às 10h0

Endereço: Rua Cidadania, s/n, atrás da Justiça Federal – Infraero II

Agência de Notícias do Amapá

