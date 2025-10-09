Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia está com inscrições abertas

O projeto contemplará produções de todos os estados da Região Norte

Estão abertas até o dia 12 de outubro as inscrições para o 2º FERA – Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia, evento que busca valorizar e impulsionar o talento de roteiristas da Região Norte do Brasil. Nesta edição o FERA reafirma seu compromisso de fortalecer o audiovisual amazônico, criando espaço para que novas vozes e narrativas da floresta, dos rios, das cidades e da diversidade cultural da região alcancem projeção nacional.

De acordo com o regulamento, serão selecionados dois argumentos de roteiro de cada estado da Região Norte – Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Pará, por ser o estado-sede do 2º FERA, terá destaque com a seleção de seis argumentos, sendo três da capital, Belém, e três de municípios do interior. Todos receberão apoio logístico para participar do Festival.

O festival tem formato híbrido, dividido em duas etapas: a 1ª etapa on-line: acontecerá em novembro de 2025, com a realização de laboratórios e atividades formativas. Já a etapa presencial acontecerá de 12 a 14 de dezembro de 2025, em Belém (PA), reunindo os selecionados em oficinas, mentorias e rodadas de negócios.

Os selecionados participarão dos laboratórios com atividades formativas, conduzidas por profissionais de referência no mercado audiovisual brasileiro. São eles: Leo Garcia – Lab Longa Ficção, Felipe Cortez – Lab Longa documetário, Sônia Rodrigues – Lab Série Ficção, Eva Pereira – Lab Série Documentário, José Araripe Jr – Lab Curta Ficção/ Live action/animação, Gustavo Godinho – Lab Curta documentário.

O 2º FERA também premiará os melhores argumentos/roteiros em dinheiro, nas categorias Longa Ficção, Longa Documentário, Série Ficção, Série Documental, Curta Ficção e Curta Documentário, além de conceder troféus e menção honrosa para projetos de destaque. O festival reafirma seu compromisso de valorizar e dar visibilidade às narrativas amazônicas, fortalecendo a representatividade cultural da região Norte no cenário audiovisual brasileiro e oferecendo aos roteiristas a oportunidade de contar histórias que retratam a riqueza, diversidade e autenticidade da Amazônia.

O 2º FERA é uma realização da Duda Filmes com o patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC).

Serviço:

Inscrições e regulamento no link: https://acesse.one/MHuaA

