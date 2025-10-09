Afetividade e cuidados com a saúde bucal são temas do novo livro da escritora Lu de Oliveira

Lançamento de “O dia em que a vovó ficou banguela” reforça, junto aos leitores, a importância da literatura como ponte de cuidado entre as gerações

Por Júlia Rojanski

Na noite desta quinta-feira (9), o público amante da literatura infantil, tem um encontro marcado para o lançamento do livro “O dia em que a vovó ficou banguela”, da escritora Lu de Oliveira. A obra, publicada pela Editora O Zezeu, pelo selo infantil Zim, será apresentada ao público em um evento especial na sede social do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá (SINJAP), zona sul da cidade.

“O dia em que a vovó ficou banguela” reforça aos leitores, a importância da literatura como ponte de cuidado entre as gerações.

O lançamento será uma festa com sessão de autógrafos, contação de histórias, sorteio de livros, música ao vivo e muitas surpresas para o público. Um dos destaques da noite será a presença especial do ilustrador Artur Andrigues, que vem diretamente de Belém para participar do evento e compartilhar um pouco do processo criativo por trás das ilustrações do livro.

Com uma escrita lúdica, voltada para o público infantil, Lu de Oliveira aborda temas delicados com leveza e empatia. Sobre a inspiração para a obra, a autora faz uma reflexão.

“Muitos idosos se mantêm saudáveis, mas nem todos são alcançados pela ‘sorte’ da saúde. Faz parte da vida ajudarmos uns aos outros. Em muitos momentos, vamos precisar de alguém que nos dê apoio também. Aprendi que precisamos cuidar das pessoas, principalmente daquelas que se importam conosco”, enfatiza.

Com essa mensagem, Lu de Oliveira convida crianças e adultos a mergulharem em uma história que fala sobre amor, respeito e o valor dos laços familiares.

Serviço:

Lançamento do livro “O dia em que a vovó ficou banguela”

Data: 9 de outubro | quinta-feira

Hora: 18h30

Local: SINJAP – Avenida Carlos Gomes, 340 – Bairro Santa Rita – Macapá/AP

