Startup20 no Amapá vai debater novas tecnologias para promoção da sustentabilidade mundial

Evento internacional inédito no Brasil, com participação de 19 países, inicia nesta sexta-feira, 23, no Sebrae, em Macapá.

Por: Alexandra Flexa

Com objetivo de impulsionar novas práticas de sustentabilidade e empreendedorismo bioeconômico, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com o Governo do Amapá e o Sebrae, promove a partir desta sexta-feira, 23, o evento mundial de tecnologia e inovação, Startup20, que vai reunir representantes de vários países em debates sobre o futuro do planeta, com foco nas perspectivas, ambiental, social e governança.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO STARTUP20 NO AMAPÁ

Para o secretário de Ciência e Tecnologia do Amapá, Edivan Andrade, a primeira edição do Startup20 no Brasil, tendo como porta de entrada o Amapá, estado mais preservado do país, promete ser um marco histórico na geração de oportunidades e de divulgação das riquezas inigualáveis da Amazônia.

“O Startup20 é uma oportunidade para mostrar ao mundo os grandes potenciais que temos, que vai desde negócios inovadores até um setor turístico único. Mas, além disso, o evento fortalece a política do Governo do Amapá de consolidar os grandes eventos como ação estratégica para desenvolvimento do Estado”, pontuou o secretário.

As delegações dos 5 continentes, além de tratar de assuntos sobre o desenvolvimento verde e sustentável, também irão debater sobre transições energéticas de acordo com a compreensão do potencial revolucionário da bioeconomia.

A presidente da Abstartup, Ingrid Barth, destaca que o Startup20 é uma oportunidade muito próspera para as startups do Brasil, especialmente do Amapá, que apresentam soluções inovadoras e sustentáveis.

“A gente está recebendo todas estas delegações e, a ideia é, aprender com todas elas, mas também mostrar o trabalho que a gente vem fazendo com relação à tecnologia, inovação e criação de startups. O Amapá é um estado muito promissor onde muita gente vem fazendo coisas com tecnologia. E neste grande evento é isso que a gente espera, frutos muito prósperos”, ressaltou Barth.

Os temas a serem tratados no encontro, também evidenciam um compromisso com a preservação do planeta. O evento mundial faz parte das ações do Grupo de Engajamento Startup, criado pelo G20, organização que reúne as maiores economias do planeta, mais outras nações da União Europeia e Africana.

O Startup20 terá plenárias com discussões temáticas que irão abordar ecossistemas de startups com palestras de especialistas, painéis de discussão e workshops interativos.

Startup20 no Amapá

O Amapá é sede do maior evento de inovação e tecnologia do mundo, o Startup20, promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com o Governo do Estado e o Sebrae. O evento internacional, inédito no Brasil, reúne autoridades e representantes de vários países para debater alternativas inovadoras para o planeta.

Em 2023, durante a 52ª Expofeira do Amapá, o Governo do Estado, que desenvolve políticas públicas de incentivo à inovação, empreendedorismo e a bioeconomia, assinou uma Carta de Intenção que formalizou a realização, em solo amapaense, do encontro que abre oficialmente uma série de eventos do Startup20, que ocorrerão no país, durante o ano.

Foto: Divulgação/dialogando, Kelison Neves e Maksuel Martins/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...