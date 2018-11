Instagram permite compartilhar Stories só com melhores amigos

Dá para enviar Stories mais particulares para um grupo menor de seguidores

Paulo Higa

Você não precisa mais compartilhar Stories com todos os seus seguidores: o Instagram começou a liberar nesta sexta-feira (30) o recurso Melhores Amigos, que permite enviar imagens e vídeos curtos para um pequeno grupo de usuários selecionados em uma lista.

O Instagram diz que o recurso Stories é o “lugar para se expressar e compartilhar cada momento, mas nossa comunidade cresceu e às vezes o que você quer compartilhar não é para todo mundo”. Então, quando for contar uma piada que só faz sentido para os amigos próximos (ou não quiser que seu chefe saiba que você está bêbado), talvez seja uma boa ideia restringir o alcance do story.

Como enviar Stories só para algumas pessoas

Para usar o recurso, primeiro é necessário entrar no seu perfil, tocar no botão de menu (no canto superior direito) e depois em Melhores Amigos. Na tela que se abrir, toque no botão Adicionar ao lado da pessoa que deseja adicionar à lista de Melhores Amigos. Você pode adicionar ou remover uma pessoa a qualquer momento, e ela não será avisada quando isso acontecer.

