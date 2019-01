Especialistas alertam para perigo de desafios que imitam filmes e jogos da internet

Fama, reconhecimento, curtidas e visualizações: basicamente são essas as chaves para ter sucesso em redes sociais. E as pessoas estão arriscando cada vez mais em busca do reconhecimento virtual. Os jogos e desafios lançados na internet atingiram patamares perigosos ao ponto de colocar a vida de pessoas em risco.

A bola da vez é o desafio Bird Box, baseado em um filme norte-americano em cartaz na plataforma Netflix e que relata a história de uma entidade que, quando vista, estimula as pessoas a cometerem suicídio. Para sobreviver, os personagens precisam andar pelas ruas com os olhos vendados.

Não demorou muito para o enredo sair das telas para o mundo real. Por causa disso, a empresa chegou a divulgar um apelo no Twitter para que os jovens não participem de desafios que possam machucá-los.

Mas só o pedido da Netflix não é o suficiente para manter crianças e adolescentes fora de perigo. A conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Jureuda Guerra, orienta que os pais precisam estar atentos a tudo que as crianças e adolescentes fazem na internet , principalmente em busca da fama.

Nancylle Carmelo é mãe da Ana Victória, de 11 anos, e relata que tudo o que a filha faz na internet é monitorado.

Essa não é primeira vez que desafios que colocam a vida dos praticantes em risco se popularizam no Brasil. Em 2016, a Polícia Federal decidiu investigar o jogo conhecido como Baleia Azul, depois de tomar conhecimento de que jovens eram estimulados a tirar a própria vida depois de aceitarem fazer parte da brincadeira.

E os especialistas alertam: brincadeiras como o desafio do desmaio, que leva a pessoa a desfalecer depois de receber uma pressão no peito, ou mesmo o desafio do desodorante, que estimula as crianças a inalarem a maior quantidade possível de gás aerossol, são perigosos e podem levar à morte os que se aventuram a participar dos desafios.

EBC