5 razões para reservar sua viagem de verão pela internet

Se você ainda programa as férias à moda antiga, seus conceitos vão mudar depois de ver as vantagens de fazer tudo online

Abril Branded Content

Não é à toa que as compras online de serviços de turismo são cada vez mais comuns (aumentaram cerca de 18% só no último ano, conforme relatório Webshoppers), afinal são vários os benefícios para o viajante (Martin DM/iStock)

Viajar é bom em qualquer época, mas, quando chega o verão, sem dúvida, só aumenta a vontade de planejar uma viagem de férias – ainda mais com a variedade de lugares incríveis que temos aqui no Brasil. E o melhor é que, hoje em dia, é muito mais prático e econômico colocar esse desejo em prática: com a tecnologia, dá para arrumar as malas amanhã mesmo se você quiser!

Afinal, já foi o tempo em que a única opção era ir pessoalmente a uma agência de turismo, aguardar uns dias para receber os orçamentos e contratar um pacote com datas predefinidas. Agora, você também pode fazer tudo online, em apenas um site e com maior comodidade: reservas de voo, carros, hotéis, passeios etc. E as vantagens não param por aí. Veja a seguir outros benefícios de planejar pela internet seus merecidos dias de folga.

É muito mais prático

Para começar, dá para fazer tudo a distância. A Expedia, por exemplo, referência mundial em reservas online, oferece dois canais diferentes de acesso, além do televendas: o site e o aplicativo de celular, que, inclusive, foi premiado internacionalmente por ser fácil de usar. Nas duas plataformas, é possível pesquisar e contratar, onde e quando quiser, opções de voos, hospedagem, carros, casas de temporada e até atividades no destino. Também dá para consultar e alterar itinerários e reservas – e ainda receber alertas de ofertas de última hora.

A busca é personalizada

Você pode usar filtros de pesquisa para que, nos resultados, apareçam somente opções dentro dos parâmetros que procura. Entre os filtros disponíveis na busca por hotéis, por exemplo, na Expedia estão: tipo de estabelecimento (pousada, hotel, resort e afins); bairro; distância do centro da cidade; avaliação dos hóspedes; comodidades (se tem ar-condicionado, café da manhã incluído, piscina, estacionamento grátis, internet). Sem contar a visualização dos hotéis no mapa, o que facilita bastante a escolha.

Veja mais no Viagem e Turismo