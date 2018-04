Turismo de base comunitária é tema de evento no Acre

O V Seminário Internacional de Turismo em Áreas Protegidas da Amazônia e o I Encontro de Boas Práticas em Turismo de Base Comunitária serão de 7 a 9 de maio.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) promove o V Seminário Internacional de Turismo em Áreas Protegidas da Amazônia e I Encontro de Boas Práticas em Turismo de Base Comunitária. Os eventos serão realizados no anfiteatro Garibaldi Brasil, localizado no Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco/AC, de 7 a 9 de maio.

O objetivo do Seminário é divulgar a importância e o potencial do Turismo de Base Comunitária (TBC) para as unidades de conservação, bem como promover a integração com as comunidades tradicionais, operadores de turismo e estimular o desenvolvimento do turismo em áreas protegidas, adequado à realidade e potenciais da Amazônia.

Dando ênfase ao Turismo de Base Comunitária (TBC), selecionou-se, por meio de edital, projetos que foram elaborados pela equipe técnica das unidades de conservação e representantes das comunidades envolvidas. Estes projetos estão em várias fases de implementação e serão apresentados no Seminário.

O Seminário está sendo realizado pela Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (DIMAN), por meio da Coordenação Geral de Uso Público (CGEUP), com apoio da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação (DISAT). Ainda conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID) e do Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS), dentro do programa de Parcerias para Conservação da Biodiversidade na Amazônia.

Comunicação ICMBio