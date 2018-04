Chuva de estrelas cadentes poderá ser vista no Brasil nesta semana Tomar TV

Observadores das regiões Norte e Nordeste terão visão privilegiada. No entanto, os melhores horários para apreciar acontecimento são após a meia-noite e um pouco antes do amanhecer.

Ainda conforme a Nasa, a Chuva de Meteoros Lyrids é observada há cerca de 2.700 anos.

Os brasileiros poderão ver uma chuva de meteoros ainda neste mês de abril.

Os meteoros são pequenos corpos celestes que, ao entrarem na atmosfera da Terra, entram em combustão parcial ou totalmente em razão do atrito com a atmosfera e o contato com o oxigênio. Esse fenômeno deixa riscos luminosos no céu, que são popularmente chamados de “estrelas cadentes”.

Mauricio Del Rosario

Veja mais no TomartTVNews