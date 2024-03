Programa gratuito seleciona startups no Amapá para capacitação e investimentos

Com mais de 12 mil startups mapeadas pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Brasil está se tornando um dos principais polos de inovação e empreendedorismo da América Latina. Nesse cenário promissor, o programa ‘Empreendedores de Impacto’ chega ao Amapá com o objetivo de treinar, capacitar e investir em novos negócios de base tecnológica capazes de impulsionar o desenvolvimento regional de forma sustentável.

A oportunidade única irá selecionar 20 equipes com no mínimo 2 e no máximo 4 componentes, somando até 80 pessoas a partir de 17 anos. Tanto ideias já validadas e implementadas quanto conceitos ainda no papel serão bem-vindos. Mas atenção! As vagas são limitadas e os interessados devem fazer suas inscrições o quanto antes, pelo www.empreendedoresdeimpacto.com, onde encontram o edital e o regulamento do programa. O processo é totalmente digital, permitindo que pessoas de qualquer parte do estado se inscrevam sem a necessidade de deslocamento.

Na rodada em andamento, o ‘Empreendedores de Impacto’ também está sendo realizado em outros três estados da Amazônia: Amazonas, Roraima e Rondônia. O programa engloba capacitação, mentoria, estruturação de negócios, preparação para arrecadação de fundos e mensuração de resultados. Ao final, as cinco melhores equipes irão receber um investimento de R$ 65 mil em seus projetos.

Os recursos para todas as fases são provenientes da Lei de Informática, sob a supervisão do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda) da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A coordenação é da Softex Amazônia e a execução do Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia (Iteam), que aplicará metodologia desenvolvida pelo Hub Conecta, coordenador de desenvolvimento de startup e ecossistema.

Início do treinamento

As aulas do treinamento para as equipes e/ou startups selecionadas no Amapá começam no dia 06 de maio, na capital Macapá, e serão realizadas na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do estado, localizado na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000, bairro Santa Rita.

Os instrutores são profissionais do mercado e acadêmicos com experiência e títulos de mestres e doutores nas áreas de gestão, indústria e tecnologia. “Eles trazem uma rica experiência prática na criação e desenvolvimento de startups, além de especializações que enriquecem o programa com insights valiosos sobre inovação e estratégias empresariais”, detalha o diretor do Iteam e coordenador do projeto, Kleber Mantovanelli.

As aulas ocorrerão inicialmente no período noturno, das 18h às 21h30, com foco teórico. Posteriormente, as etapas práticas serão realizadas aos sábados das 8h às 17h. Em todo o processo, os alunos terão direito a intervalos para coffee break, proporcionando momentos de descanso e networking. “Durante a fase de mentoria, cada equipe será acompanhada individualmente por especialistas que orientarão a transformação de ideias em negócios viáveis, com potencial para atrair investidores e prosperar no mercado”, ressalta Mantovanelli.

Crescimento exponencial

As startups brasileiras têm experimentado um crescimento exponencial nos últimos anos. De acordo com a Abstartups, o número de startups no Brasil tem crescido a uma taxa média de dois dígitos a cada ano. Este crescimento é impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo o aumento do investimento, a disponibilidade de talentos tecnológicos e um ambiente regulatório favorável.

“O grande volume de capital investido nesse setor motiva empreendedores que vislumbram nele oportunidades de crescimento. Porém, gerir uma startup de base tecnológica e ampliá-la não é simples e exige preparo. Compreender os desafios e as oportunidades da gestão de startups, com noções que municiem os gestores na construção de negócios sólidos, passando pela captação de investidores até sua expansão, é o objetivo do Empreendedores de Impacto”, ressalta o coordenador do programa.

Conforme Mantovanelli, ao finalizarem todas as etapas da jornada, os participantes terão modelagens de negócios estruturadas e viáveis para o mercado, preparadas para receber investimentos e conectados com parceiros estratégicos. “Esta é a primeira edição do programa, o que significa que os participantes terão a oportunidade única de moldar o futuro de diversos empreendimentos na Amazônia”, conclui.

