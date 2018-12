Plataforma na internet negocia estoques de lojistas de vestuário

Plataforma Startup lança ferramenta que realiza negócios na internet para comercializar estoques dos lojistas e de vendedores autônomos de vestuário, a Undobox é caso de sucesso do Projeto Startup do Sebrae em Macapá

O Sebrae no Amapá promove lançamento da plataforma da Startup Undobox. A empresa possui alto potencial de crescimento e viabilidade econômica. Com uma ideia inovadora cria ferramenta na internet para comercializar estoques dos lojistas e de vendedores autônomos de vestuário.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo-Comércio e Serviço (UAC-CS/Sebrae), Denise Nunes, a Undobox ingressou no Projeto Startup em Macapá em 2017, quando iniciou várias capacitações, entre elas, cursos, oficinas, mentorias, palestras e missão empresarial.

“A política de seleção do Sebrae é para as melhores ideias para Startup, onde são escolhidas ideias inovadoras para participar do projeto. A Undobox foi uma das contempladas”, explica a gerente da UAC-CS/Sebrae, Denise Nunes.

Undobox

Os sócios da Startup Jefferson Pinto e Jefferson Vasconcelos, trabalharam em algumas empresas que tinham grandes problemas com o estoque parado, com isso perceberam o desperdício de mercado e junto com Lucas da Trindade, resolveram pensar numa solução. Foi quando a Undobox nasceu, com o objetivo de ser uma plataforma de intermédio entre lojistas com estoque parado e os revendedores que querem comprar este estoque, oferecendo dicas para a gestão do negócio.

Após a seleção e capacitações do Sebrae, conseguiram definir o modelo de negócio e networking (rede de contato), o que contribuiu para acesso ao mercado. Participaram da Inovativa Brasil, programa gratuito, de aceleração em larga escala, para negócios inovadores de qualquer setor e ficaram entre as sete (7) startups na região norte.

Oportunidade

A Undobox disponibiliza, gratuitamente, no site da Startup, 100 cadastros para lojistas e revendedores do setor de vestuário. Os clientes podem acessar pelos endereços eletrônicos – https://undobox.com.br/; https://undobox.com.br/blog/

O Sebrae no Amapá apoiou o lançamento da Startup Undobox, que ocorreu na sede da instituição, nesta terça (11), às 19h. O evento contou com as presenças do presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Mateus Silva; diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga; diretor de administração e finanças do Sebrae, Waldeir Garcia; diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar e a gerente da UAC-CS/Sebrae, Denise Nunes.

Serviço

