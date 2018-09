O navegador passou a fazer o login sempre que você usa sua credencial do Google

Victor Hugo Silva

A atualização para o Chrome 69 liberou uma nova interface e um gerador de senhas nativo. No entanto, ela também promoveu uma mudança que pode interferir na sua privacidade. O Google passou a relacionar o login feito em sites com o login próprio do navegador.

Assim, sempre que você faz um login com a sua conta do Google, a credencial é usada automaticamente pelo Chrome. A regra vale tanto para os sites do Google, quanto para aqueles que usam o sistema de login da empresa.

Por conta da mudança, alguns usuários entenderam que a sincronização do navegador estava sendo habilitada sem autorização. O recurso permite salvar dados como histórico, senhas e sites favoritos para acessá-los em outros dispositivos.

