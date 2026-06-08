Mais de 200 empreendedores participam da ExpoFavela Innovation Amapá 2026, em dois dias de evento; confira programação

Nos dias 12 e 13 de junho, no Sebrae Amapá, ocorre a maior Feira de Negócios do estado, com empreendedorismo,, atrações culturais, lançamentos literários, painéis temáticos e oportunidades comerciais

A força da cultura, da inovação e do empreendedorismo produzidos nas periferias, comunidades e territórios amazônicos estará em evidência na ExpoFavela Innovation Amapá 2026. O evento acontece nos dias 12 e 13 de junho, no Sebrae Amapá, em Macapá, reunindo empreendedores, investidores, artistas, lideranças comunitárias e especialistas em inovação para destacar o potencial econômico e criativo das periferias amapaenses.

Realizada pela Central Única das Favelas do Amapá (CUFA-AP) e pela Favela Holding, a feira conecta empreendedorismo, economia criativa, cultura, tecnologia e impacto social, promovendo oportunidades concretas de geração de renda, fortalecimento de negócios e valorização dos talentos que surgem nas comunidades.

Durante os dois dias, mais de 200 empreendedores do Amapá apresentarão produtos e serviços em segmentos como gastronomia, moda, literatura, música, artes visuais, teatro, tecnologia, inovação, beleza e economia criativa. A programação contará ainda com espaços temáticos, incluindo exposições, experiências gastronômicas, apresentações culturais, oficinas, cineclubismo, painéis de debate e rodadas de conexão entre empreendedores e investidores.

Para a presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, a ExpoFavela representa muito mais que uma feira de negócios.

“A ExpoFavela é a prova de que as periferias são territórios de potência, criatividade e soluções. Estamos falando de pessoas que transformam desafios em oportunidades e movimentam a economia local todos os dias. O evento coloca esses talentos no centro das decisões, amplia conexões e mostra ao Brasil e ao mundo que a inovação também nasce nas favelas, nas comunidades ribeirinhas, nos territórios indígenas e nas periferias da Amazônia”, enfatiza a presidente.

Entre os destaques da programação cultural está o show de abertura com o multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical Manoel Cordeiro, acompanhado das cantoras Patrícia Bastos e Silmara Lobato.

As Tucumanas, coletivo composto por Bell Brandão, Luxuosos Corações, Margô Inajosa e Prisca, abrem o show de Manoel Cordeiro. Outros nomes da cena artística local também integrarão a programação musical durante os dois dias do evento.

Na literatura, um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “Memórias de Velhas”, do autor Francisco Borges, sobre a manifestação cultural do marabaixo na Amazônia Amapaense, obra que homenageia a trajetória de Tia Zefa e celebra a força das mulheres guardiãs da cultura tradicional amapaense.

A programação literária também reunirá escritores, editoras independentes e iniciativas de incentivo à leitura.

Além da programação cultural, a ExpoFavela Innovation Amapá terá papel decisivo na projeção de negócios locais. Quarenta empreendimentos selecionados participarão do processo que definirá os representantes do estado na etapa nacional da ExpoFavela Innovation, prevista para dezembro, em São Paulo. Os escolhidos terão acesso a investidores, mentorias especializadas e à oportunidade de disputar o reconhecimento como melhor empreendedor de favela do Brasil.

A edição de 2026 contará com uma estrutura ampliada, reforçando o compromisso de valorizar a diversidade econômica, cultural e social das periferias urbanas, comunidades ribeirinhas e povos indígenas do Amapá.

Esta edição do evento, conta com patrocínio do Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP), Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT), Sebrae Amapá, e apoio de instituições culturais, iniciativa privada e outros órgãos governamentais.

PROGRAMAÇÃO

Credenciamento: 12 de junho (sexta-feira)| 13h

Cerimônia de abertura

12/06 (sexta-feira) | 14h

Abertura oficial do evento com presença institucional, parceiros e empreendedores.

Programação cultural, com shows de Manoel Cordeiro, Tucumanas entre outros artistas da música, literatura e artes visuais.

Painéis Temáticos

13 de junho (sábado) | 10h às 12h

Tema: Educação Empreendedora e os Territórios de Desenvolvimento.

Mediação: Carmem Abreu – IFAP

Palestrantes: Jessica Menezes – UNIFAP DIGITAL; Janaina Silvestre – VITRUM; Cristiana Correia de Melo – SENAC; Carolina Lamazéth.

Tema: Educação Empreendedora e os Territórios de Desenvolvimento. Mediação: Carmem Abreu – IFAP Palestrantes: Jessica Menezes – UNIFAP DIGITAL; Janaina Silvestre – VITRUM; Cristiana Correia de Melo – SENAC; Carolina Lamazéth. 13/06 (sábado) | 14h às 15h

Tema: Empreendedorismo Quilombola e Indígena e Economia Ancestral: A juventude na Ancestralidade.

Mediação: Raquel Oliveira

Palestrantes: Gideãn Batista; Amataré Apalai Waiana; Cleane Ramos.

Tema: Empreendedorismo Quilombola e Indígena e Economia Ancestral: A juventude na Ancestralidade. Mediação: Raquel Oliveira Palestrantes: Gideãn Batista; Amataré Apalai Waiana; Cleane Ramos. 13/06 (sábado) | 15h30 às 16h30

Tema: E agora, quem pode me ajudar? Caminhos para alavancar empreendimentos.

Mediação: Jaqueline Ramos IFAP

Palestrantes: Wellington Góes; Elielson Consultor; Cristiana Correia de Melo – SENAC.

Cine Favela

Programação audiovisual com exibição de produções periféricas e cine-debates:

12/06 | 18h00 às 20h

Exibição de filmes periféricos (sob comando do coletivo Curta o Curta)

Exibição de filmes periféricos (sob comando do coletivo Curta o Curta) 13/06 | 17h às 19h – Exibição de filmes periféricos (sob comando do Curta a Tela).

Favela Literária:

Programação com a participação de poetas e escritores, ao longo dos dois de evento, com saraus, oficinas, roda de conversa sobre literatura e diversidade, entre outras atividades.

12/06 (sexta-feira)

Homenageada do ano: Tia Zefa

Homenageada do ano: Tia Zefa 18h – Cultural: Grupo de Marabaixo Tia Zefa

18h30 – Mesa de lançamento: Livro: Memórias de velhas sobre a manifestação cultural do Marabaixo na Amazônia Amapaense, de Francisco Borges.

Convidadas: Piedade Videira, Zezé Libório, Profª Drª Raquel Amorim, Profª Drª Simei Santos

19h30 – Sessão de autógrafos

Beleza de Favela (Desfile)

13/06 | 16h às 17h

Desfile de tranças com avaliação de júri técnico.

Premiação para os dois primeiros colocados.

Premiação Final dos Expositores

13/06 | 18h

Anúncio dos empreendimentos vencedores que irão para a etapa nacional.

Baile de Favela

13/06 | 19h

Exibição do Jogo do Brasil no Telão

Exibição do Jogo do Brasil no Telão 13/06 | 20h30

Aparelhagem

Talk Favela

Rodada 1 – 12/06 | 18h às 20h

Tema: Empreendedores de destaque no Amapá (Ex-integrantes da Expo Favela)

Larissa barros (mediadora); Palestrantes: Vanda Pororoca; Ursula Ariel; Michael Carvalho.

Rodada 2 – 13/06 | 10h às 12h

Tema: Tecnologia e inovação: os caminhos das startups (Profissionais de startups e pesquisadores na área), com Larissa Barros; Marilia Nery; José Tavares de Lima (Zeca Tavares) e Sarah Trindade.

Rodada 3 – 13/06 | 14h às 16h

Tema: A criatividade que transforma sonhos em realidades (Profissionais Criativos)

Elzo Santana (mediação); Palestrantes: João Vitor; CHICA DRAG; Mc Deeh .

Confira a programação completa e os nomes dos artistas e empreendedores nas redes sociais da ExpoFavela Innovation Amapá 2026.

Serviço

ExpoFavela Innovation Amapá 2026

Data: 12 e 13 de junho de 2026

Local: Sebrae Amapá – Macapá

Entrada gratuita

https://www.expofavela-ap.com

Instagram: @expofavelaap

Fotos: Arquivo Expofavela Innovation Amapá/Arquivo Manoel Cordeiro/Tereza Maciel (autora das fotos do Francisco Borges)

Texto: Mary Paes

Curtir isso: Curtir Carregando...