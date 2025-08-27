Mestrado em Ensino de Biologia em rede abre seleção com vagas na Unifap

Inscrições terão início no dia 1 de setembro e prosseguem até o dia 30 do mesmo mês no site: https://site.copeve.ufmg.br/concursos/228.



Professores da rede pública de ensino do Amapá têm a oportunidade de ingressar em um mestrado profissional com abrangência nacional. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), que terá entrada em 2026 e oferta de vagas na Universidade Federal do Amapá (Unifap).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 1 a 30 de setembro, no site da Comissão Permanente do Vestibular da UFMG (Copeve/UFMG): www.ufmg.br/copeve. A seleção será realizada por meio de prova remota. Conforme prevê o edital, a Unifap terá 15 vagas, sendo 10 para ampla concorrência e 5 destinadas às ações afirmativas. As aulas presenciais ocorrerão uma vez por semana, sempre às sextas-feiras, no Campus Marco Zero do Equador, em Macapá.

Seleção

A seleção será realizada em âmbito nacional e consiste em uma prova objetiva aplicada de forma remota, em outubro de 2025, por meio de plataforma digital. O exame terá caráter eliminatório e classificatório, cobrando conteúdos de Biologia alinhados às diretrizes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) da área. Para garantir a aprovação, o candidato deve alcançar pelo menos 50% de acertos.

Em caso de empate, serão considerados critérios como o tempo de serviço no magistério público e a idade do candidato. Os aprovados deverão ainda comprovar vínculo como professores da rede pública de ensino, conforme exigido no edital.

O Programa

O ProfBio é um programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela CAPES e realizado em rede nacional, reunindo 28 instituições de ensino superior em diferentes estados. O curso é coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e busca qualificar professores de Biologia que atuam no Ensino Médio e nos anos finais do Ensino Fundamental, fortalecendo o ensino da disciplina em todo o país.

Mais informações estão disponíveis em: https://site.copeve.ufmg.br/concursos/228 ou pelo e-mail profbio@unifap.br.

