Governo do Amapá lança aplicativo oficial de comunicação da 54ª Expofeira

Plataforma gratuita, com três idiomas disponíveis, é um centro de comunicação com toda a programação, localizações de estandes e notificações em tempo real da maior vitrine de negócios da Amazônia.

A 54ª Expofeira do Amapá – Amazônia Sustentável e Desenvolvida, começa neste sábado, 30, e para que os visitantes saibam de tudo que acontece na maior vitrine de negócios da Amazônia, o Governo do Estado lança nesta segunda-feira, 25, o aplicativo gratuito oficial de comunicação do evento em português, inglês e francês, com ferramentas de segurança, inclusão e notificação em tempo real.

Com uma programação de peso que envolve o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, o turismo e cultura, a plataforma funciona como um guia virtual otimizando a experiência do público com um mapa interativo, playlist oficial no Spotify com músicas dos artistas nacionais, notícias atualizadas, agendas culturais e empreendedorismo popular com oferta de cupons e descontos.

O aplicativo, que estreita as relações entre o Amapá, as Guianas e demais visitantes internacionais, é desenvolvido pelo Centro de Gestão de Tecnologia da Informação (Prodap) e alimentado pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), e compatível com Android (a partir da versão 11) e iOS (a partir da versão 13).

BAIXE O APP AQUI: Android / iOS

“A equipe de Comunicação do Governo do Amapá, junto com o Prodap, trabalhou unido pra entregar para você um aplicativo com todas as informações. Para você que vem com criança, aproveita pra cadastrar o seu filho por uma questão de segurança. No app você vai encontrar todas as informações aqui da Expofeira, notícias atualizadas, o calendário de shows. Foi feito com carinho para você ficar por dentro de tudo que vai rolar na 54ª Expofeira”, exaltou a secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene.

Secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene. Foto: Arthur Alves

O aplicativo oferece uma experiência completa, acessível e segura aos participantes da Expofeira, a poucos cliques o usuário tem acesso a avaliações de eventos, lojas e produtos, além de gerenciamento de lojas e participação em cupons e sorteios. Aos expositores e empreendedores, existe um painel administrativo para organizadores e dashboard de métricas para, com uma gestão eficiente e estratégica. Há, ainda, uma integração com a previsão do tempo e um sistema de notificações para manter os usuários informados em tempo real.

“O aplicativo busca proporcionar uma ferramenta digital para a população para acompanhar em tempo real, com transparência e dinamismo, as informações da Expofeira. Lá vai ter informações sobre shows, palestras, rodeios, todo tipo de evento que estará disponível. Além disso, os expositores e empresas, as pessoas que irão trabalhar na Expofeira, tem uma ferramenta muito interessante. Além do cupom que já está disponível desde as outras versões, agora eles vão poder criar uma vitrine virtual dentro do aplicativo para mostrar seus produtos e também realizar sorteios para a população, para os seus clientes dentro da ferramenta”, pontuou o diretor de Transformação Digital do Prodap, Célio Conrado.

Além de um novo layout mais moderno e intuitivo, o público tem à disposição um sistema de cadastro específico para dependentes, (crianças, idosos, pessoas com deficiência ou animais), integrado à leitura de QR Code para facilitar identificação e localização durante o evento, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Com isso, o app reforça o compromisso com a segurança, inclusão e bem-estar de todos os visitantes, garantindo um ambiente mais acolhedor e preparado para atender às diversas realidades do público presente.

O aplicativo se alinha a essas políticas ao fortalecer a digitalização de serviços e a promoção de negócios locais, especialmente no setor agropecuário. Por meio da exposição de negócios durante a 54ª Expofeira e da coleta de métricas geradas a partir do uso do app, organizadores, expositores e gestores públicos têm acesso a dados estratégicos que auxiliam no planejamento de ações futuras, no estímulo à economia rural e no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, ocupando uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia deve gerar entre 12 mil e 14 mil empregos e superar o índice de 100 mil trabalhos formais no estado, com movimentação de R$ 594 milhões a R$ 625 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, preparando o Amapá para a COP30 e destacando o potencial do estado em desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

