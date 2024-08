Projeto de extensão Libras na Saúde abre inscrições para novas turmas

São ofertadas 250 vagas para formação de turmas imediatas, além de cadastro reserva.

O Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em parceria com o colegiado do curso de graduação em Letras Libras – Português, anunciou a abertura das inscrições para o curso de Libras na Saúde. Os interessados podem se inscrever de forma on-line e gratuita entre os dias 30 de julho e 11 de agosto, por meio do site http://sgi-profid.unifap.br/.

Com uma carga horária total de 120 horas, o curso é voltado para capacitar profissionais e alunos da área da saúde, visando um atendimento mais eficiente e inclusivo à comunidade surda local.

“O projeto Libras na Saúde contribui para a democratização do acesso à saúde, desenvolvendo a comunicação entre o surdo e os profissionais capacitados, tornando assim as unidades de saúde mais inclusivas”, destaca a coordenadora do projeto, Prof. Me. Natália Vasconcelos.

O edital de seleção está disponível no site http://sgi-profid.unifap.br/. Os critérios de seleção:

a) Ordem de inscrição online até o preenchimento das vagas ofertadas.

b) Ser morador do município que pleiteia a vaga. Para a turma on-line, não serão aceitas inscrições de pessoas residentes em Macapá.

c) Ser servidor da área da saúde e / ou aluno de cursos da área da saúde em andamento ou concluído.

Desde seu lançamento, em abril deste ano, o projeto de extensão já formou sete turmas, sendo duas em Santana, uma on-line e quatro em Macapá, que concluíram suas atividades em 23 de junho de 2024. As aulas são realizadas presencialmente em Macapá e de forma remota nos demais municípios do estado, ocorrendo às terças, quintas e sextas-feiras. As aulas ocorrerão no período de setembro a novembro de 2024 e, ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão emitido pelo Prrofid, em formato digital. O resultado final será divulgado no dia 23 de agosto de 2024.

Diante da relevância crescente da inclusão e da acessibilidade no setor da saúde, projetos como o Libras na Saúde desempenham um papel fundamental na formação de profissionais sensíveis às necessidades específicas dos pacientes surdos. Com a abertura dessas novas turmas, o projeto de extensão objetiva que mais profissionais se unam a essa causa, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e humanizado nas unidades de saúde. A participação neste curso representa não apenas uma oportunidade de aprendizado, mas também um compromisso com a promoção da igualdade e do respeito à diversidade.

Novas turmas do curso Libras na Saúde

Inscrições gratuitas de 30 de julho a 11 de agosto de 2024, no site http://sgi-profid.unifap.br/. 250 vagas mais cadastro reserva. Edital de seleção está disponível em blob:https://sgi-profid.unifap.br/9716c08a-59cf-45af-9bb7-b781ed7a1b55.

