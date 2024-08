Detran Amapá disponibiliza novo serviço de consultas de prova teórica para habilitação direto no site

Candidato poderá acessar o resultado e o caderno de provas no site após 24 horas de realização do exame.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) está ampliando os serviços digitais para melhorar o atendimento ao cidadão. A partir desta sexta-feira, 2 , a população poderá acessar o caderno de provas e o resultado do teste de habilitação direto no site da instituição.

A consulta estará disponível após 24 horas de realização do exame. Para verificar a pontuação e o caderno de provas, basta acessar o site, clicar na aba “Habilitação”, e em seguida, “Consulta de Processo”. O candidato deverá informar os dados do CPF e data de nascimento. Ao entrar na página, as informações sobre a prova e o andamento do processo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estarão disponíveis para consulta.

De acordo com o diretor-presidente do Detran Amapá, capitão Rorinaldo Gonçalves, a mudança busca maior transparência no fluxo de informações para o candidato, que pode acessá-las de forma independente.

“Essa mudança é uma forma de dar mais segurança ao candidato que vem realizar a prova teórica, pois ele poderá avaliar seu desempenho no exame como um todo, e se estiver reprovado, poderá verificar as questões respondidas diretamente no sistema”, explicou o gestor.

Novo banco de provas

O Detran Amapá renovou o banco de provas, que conta com mais de 6 mil questões atualizadas conforme a legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para realizar a prova teórica, é necessário que o aluno frequente, no mínimo, 45 horas/aulas em um centro de formação de condutores.

A avaliação é composta de 30 questões, das quais o candidato deve acertar, no mínimo, 21 pontos para ser aprovado. Para questionar o resultado do exame, em caso de reprovação, o candidato terá até 15 dias para interpor recurso junto ao Detran-AP.

Em Macapá, a prova é realizada na sede do Detran, de forma eletrônica, com a utilização de tablets. O candidato tem 50 minutos para responder todas as questões das matérias de Direção Defensiva, Primeiros Socorros, Legislação de Trânsito, Noções de Mecânica Básica e Cidadania e Meio Ambiente.

Nos municípios do estado, a prova é aplicada de forma presencial, conforme agendamento da banca de avaliação, com resultado disponível no site em até 7 dias úteis.

Atendimento especializado

Pessoas com deficiências físicas e neuropsíquicas têm direito à aplicação especializada da prova, com tempo adicional de mais 50 minutos, totalizando 1 hora e 40 minutos para responder às questões. Para garantir esse direito, o candidato deve passar por avaliação médica e ter a condição comprovada no documento do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

