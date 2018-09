Parceria entre o SENAI Amapá e o SINE beneficia comunidade por meio da oferta de cursos

Macapá – Por meio de parceria firmada entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá e o Sistema Nacional de Emprego (SINE) estão sendo ofertados cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento na modalidade de educação a distância para 250 pessoas. Nesta segunda-feira, 10 de setembro, foi realizada a aula inaugural.

Na ocasião, o supervisor de Produção Educacional do SENAI Amapá, Joseph Douglas da Rocha, deu as boas vindas aos novos alunos, apresentou o SENAI e falou sobre a importância de se ter no currículo cursos profissionalizantes. “Esta é a maneira mais rápida e eficaz de se qualificar profissionalmente tendo como foco a atualização e o aperfeiçoamento em áreas específicas. Nosso objetivo é ajudar vocês a melhorar suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, destacou o supervisor.

Ao público foram disponibilizados seis opções de formação. Os cursos de Instalador Hidráulico, Almoxarife e Desenhista Técnico de Edificações têm carga horária de 160 horas. Com 60 horas/aula estão sendo ofertados os cursos de Orçamento de Obras e Planejamento e Gestão da Produção. O curso Documentação Técnica e Legalização de Projetos tem duração de uma semana e carga horária de 30 horas.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Produção Educacional do SENAI, Rayza Aires, a parceria possibilita a expansão da oferta de cursos e a capacitação de pessoas que precisam entrar ou voltar para o mercado de trabalho. “Para conquistar oportunidades na carreira, é importante que o profissional aperfeiçoe habilidades e busque cada vez mais conhecimento. As mudanças têm acontecido de maneira muito rápida e estar bem preparado para enfrentar os desafios é um diferencial”, ressaltou a coordenadora.