Programa de extensão “Profid” oferta 1300 vagas em quatro cursos

Cursos gratuitos em Libras, Inglês e Francês terão inscrições até 20 de fevereiro. Cursinho pré-vestibular, até 27 de fevereiro de 2025.

O Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está ofertando 1300 vagas para os cursos de Libras, Inglês, Francês e cursinho pré-vestibular “UniEnem”. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, no site https://sgi-profid.unifap.br/.

Para o pré-vestibular “UniEnem”, as inscrições encerram dia 27 de fevereiro. Os cursos de línguas seguem com inscrições abertas até 20 deste mês. O UniEnem também está disponibilizando a inscrição presencial, na sala do projeto localizada no campus Marco Zero (Macapá), das 14h às 17h30.

Cursos de Francês e Inglês

Os cursos de Francês e Inglês (níveis I e II) são uma iniciativa do Projeto de Extensão Jovem Bilíngue, que está ofertando 550 vagas imediatas. Os cursos serão realizados nas modalidades presencial e remota. As aulas iniciarão a partir do dia 14 de março e irão até 28 de junho de 2025.

Para o Francês nível básico I, estão sendo ofertadas 150 vagas e para o Francês nível básico II são 50 vagas. Os cursos têm duração de 60 horas.

Para Inglês nível básico I, serão ofertadas 250 vagas e Inglês nível básico II são 100 vagas.

Para o(a) candidato(a) que queira fazer Francês ou Inglês nível básico II, deverá no ato da inscrição apresentar seu diploma de conclusão da fase I ou II da língua estrangeira escolhida.

O público-alvo são pessoas a partir de 16 anos, tanto da comunidade acadêmica como da comunidade em geral.

Os cursos tem como objetivo desenvolver uma comunicação básica em inglês ou francês, em diversos contextos sociais, visando despertar o interesse pelo aprendizado da língua estrangeira e proporcionando um importante instrumento de comunicação.

Curso de Libras

O curso de Libras faz parte do projeto de extensão “Libras para a Comunidade”, que este ano está disponibilizando 650 vagas distribuídas da seguinte maneira:

– 300 vagas imediatas para o Curso de Libras níveis I, II e III, com carga horária de 120h e duração de março a junho de 2025; e

– 350 vagas para os níveis IV e V, com carga horária de 80h e aulas de agosto a outubro.

As aulas serão presenciais e on-line: Macapá e Santana serão totalmente presenciais e, para os demais municípios, será através da Plataforma Google Meet. O curso terá como público-alvo acadêmicos, servidores da Unifap e pessoas da comunidade em geral.

O objetivo principal é capacitar pessoas para desenvolver uma comunicação básica e intermediária entre pessoas surdas e não surdas nos diversos contextos sociais, despertar o interesse pelo aprendizado da língua de sinais e proporcionar um importante instrumento de comunicação e inclusão social no Amapá.

Pré-vestibular

Poderá participar da seleção para o cursinho UniEnem alunos regularmente matriculados no último ano no ensino médio (regular e integrado à educação profissional técnica das instituições públicas) e pessoas que concluíram o ensino médio (antigo 2º grau). Para candidatos menores de idade que forem selecionados, os pais precisarão fazer a matrícula no cursinho.

Ao todo serão 100 vagas imediatas, para compor duas novas turmas. As aulas têm previsão de início para a partir do dia 14 de março de 2025 e ocorrerão de segunda à sexta, das 14h às 18h, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Sobre o Profid

O Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid) é um programa de extensão da Unifap que tem atendido os municípios do Amapá desde 2021. Com mais de 30 projetos e mais de 10 mil pessoas beneficiadas, o Profid objetiva promover o diálogo permanente da Universidade com a sociedade. Seu propósito é contribuir para a formação de uma universidade mais inclusiva e engajada, democratizando conhecimentos, artes, cultura e ciências produzidas na Instituição.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/profid/.

Serviço

Seleção de alunos para cursinho pré-vestibular “UniEnem” e para cursos de Inglês, Francês e Libras

Período de inscrição para os cursos de Libras, Inglês e Francês: a partir do dia 10 de fevereiro de 2025 até 20 de fevereiro de 2025 pelo site https://sgi-profid.unifap.br/.

Inscrições para o Pré-vestibular UniEnem: a partir do dia 10 de fevereiro até 27 de fevereiro de 2025, por meio do site https://sgi-profid.unifap.br/ e presencialmente, na sala do projeto localizada no campus Marco Zero (Macapá), das 14h às 17h30.

Público-alvo: Pessoas acima de 16 anos, acadêmicos, servidores da Unifap e comunidade em geral.

Editais disponíveis em https://sgi-profid.unifap.br/.

