‘Trabalho nos bastidores e quando a escola entra na avenida, me sinto gratificado’, diz aderecista de escola de samba do Amapá

Alexandre Costa, de 41 anos, pedagogo, estilista e design de moda, atua na Piratas Estilizados que desfila, dia 28 de fevereiro, no Sambódromo de Macapá.

Fundamentais para o sucesso de um desfile, os aderecistas mostram dedicação e competência para transformar tecidos e objetos em ornamentos que vão enfeitar cabeças, punhos e pernas dos foliões que vão participar do Carnaval do Meio do Mundo 2025.

Os profissionais, presentes nas 10 agremiações, são indispensáveis para levar alegria e beleza dos enredos ao Sambódromo de Macapá, durante os dois dias de desfiles, 28 de fevereiro e 1º de março, promovidos pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) com investimentos do Governo do Estado e do senador Davi Alcolumbre.

Os profissionais são responsáveis pelos adereços que os brincantes utilizam nas fantasias. Foto: Jorge Jr/GEA

Alexandre Costa, de 41 anos, é aderecista da Piratas Estilizados, que conquistou o Estandarte Mestre Monteiro de melhor bateria do Carnaval 2025, que vai desfilar no dia 28 de fevereiro, com o enredo: “Da lenda de Iaçá ao sabor açaí que conquistou o mundo”. Além de encantar e divertir, no período que ant ecede a festa, ele se encarrega das atividades com muita paixão.

Alexandre Costa, aderecista de Piratas Estilizados. Foto: Arquivo Pessoal

“Estou na mesma escola há três anos, dessa vez responsável por confeccionar 300 braceletes, ombreiras e perneiras. Trabalho nos bastidores do carnaval, e quando a escola entra na avenida, me sinto gratificado. Sou formado em pedagogia, mas além de curtir o que faço na escola de samba, aproveito para conseguir uma renda extra. Na verdade, é muito bom fazer parte do sonho de um carnavalesco e ver tantas pessoas alegres com o resultado do meu esforço”, declarou Costa.

O aderecista é um profissional criativo e habilidoso com as mãos, além de criar e confeccionar os adereços, também é responsável por organizá-los. Para a construção dos enfeites, são utilizados vários materiais, como madeira, tecido e metal, entre outros, que contribuem para a magia do carnaval.

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20

Sábado, 1º de março

Emissários da Cegonha – 21h

Unidos do Buritizal – 22h35

Boêmios do Laguinho – 0h10

Maracatu da Favela – 1h45

Piratas da Batucada – 3h20

Foto de capa: Arquivo Pessoal

