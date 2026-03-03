Unifap oferta 22 vagas para o mestrado em Ciências Farmacêuticas

Inscrições para o curso de pós-graduação stricto sensu são on-line e gratuitas, por meio do link https://forms.gle/w1dqZqEttoSHZZo88.

Iniciou nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, e vai até 20 de março o período de inscrições para o mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Ao todo, são ofertadas 22 vagas.

As inscrições para o curso são on-line e gratuitas, por meio do link https://forms.gle/w1dqZqEttoSHZZo88. O(a) candidato(a) deve possuir diploma de nível superior em cursos da área da saúde ou outras áreas, desde que a temática a ser desenvolvida na dissertação atenda as linhas de pesquisa do programa.

Acadêmicos(as) do último semestre de graduação também podem participar do processo seletivo, desde que possuam declaração ou atestado de espera de colação de grau. Caso seja aprovado(a), o(a) interessado(a) deve apresentar, na matrícula, documento comprobatório de conclusão integral do curso superior.

O mestrado possui duas áreas de concentração: Biologia Farmacêutica e Tecnologias Aplicadas a Fármacos.

Das 22 vagas, 25% são destinadas à política de ações afirmativas, sendo quatro vagas para candidatos(as) autodeclarados(as) negro(as) ou indígenas e uma vaga para o(a) candidato(a) na condição de pessoa com deficiência.

O processo seletivo será composto por três etapas:

Etapa 1: homologação das inscrições;

Etapa 2: prova escrita, a ser realizada no dia 31 de março de 2026;

Etapa 3: análise curricular

O resultado final do certame será divulgado dia 20 de abril de 2026. Acesse o edital de seleção: http://www2.unifap.br/ppgcf/files/2026/02/Edital-PS-PPGCF-2026-1.pdf

Sobre o curso

O PPGCF promove a formação de pesquisadores e o aprimoramento técnico-científico de profissionais que exerçam atividades relacionadas às ciências farmacêuticas, bem como estimular a produção de novos conhecimentos nas áreas de abrangência do curso.

O Programa tem como base o corpo de docentes do curso de graduação em Ciências Farmacêuticas da Unifap, entretanto, há participação no corpo de orientadores de pesquisadores de instituições francesas e cubanas, dado que a Unifap faz parte do Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/ppgcf/.

