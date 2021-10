SOS Bailique: Chegam os primeiros 6 mil fardos de água mineral enviados pela Prefeitura de Macapá

A Prefeitura de Macapá montou uma força-tarefa para enviar água potável às comunidades da região do Bailique, que sofrem com o fenômeno do avanço do oceano sobre o rio, que torna a água salgada para o consumo. Os primeiros carregamentos com 6.200 fardos de água mineral começaram a ser distribuídos nesta segunda-feira (18).

O Bailique fica a 180 quilômetros da cidade e a viagem é feita de barco, com duração de 12 horas, em média. O envio de água mineral iniciou na sexta-feira (15), sob a liderança das secretarias municipais de Mobilização e Assistência Social. As embarcações foram abastecidas no Canal do Jandiá e o trabalho continuou durante todo o fim de semana.

Com a chegada dos primeiros fardos à Vila Progresso, a distribuição foi direcionada às famílias da zona norte do arquipélago, que possui 17 comunidades, e até agora é a mais afetada pelo processo de “salinização”. Com isso, a água fica imprópria para afazeres domésticos e, principalmente, para o consumo humano.

A chegada dos primeiros carregamentos corresponde a 55.800 litros. Neste primeiro momento, cada família receberá 15 fardos de água, com seis garrafas de 1,5 litro cada.

“Estamos direcionando servidores, serviços assistenciais de saúde e sociais, e empenhando todos os esforços possíveis para amenizar os transtornos dos moradores do Bailique. A nossa meta é enviar mais de 10 mil fardos de água esta semana e montamos um posto de apoio no distrito para garantir o bem-estar dos ribeirinhos da região”, destacou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

Nesta terça-feira (19) mais uma balsa será enviada ao distrito, com aproximadamente 7 mil fardos.

SOS Bailique

Diante da emergência instalada, a Secretaria de Mobilização e Participação Popular iniciou também uma campanha para doação de água que será enviada junto com os carregamentos do Executivo Municipal.

Os interessados em ajudar podem entregar água mineral na própria secretaria, que fica localizada no prédio da Prefeitura de Macapá, na Avenida FAB. O ponto de coleta funciona 24h.

Situação de emergência

Na quarta-feira (13), um grupo com gestores da Prefeitura de Macapá foi formado para atuar nesta frente de trabalho. Na quinta-feira (14) o prefeito Dr. Furlan assinou o decreto nº 5.540 de 2021, que declara situação de emergência no distrito do Bailique. A medida foi necessária para amenizar os transtornos aos moradores do arquipélago que tiveram o ameaça o bem-estar ameaçados com o fenômeno.

Com o decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de respostas necessárias a minimizar a situação que afeta a região. As autoridades competentes também estão autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado