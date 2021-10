Pesquisas de bolsistas e estagiários foram premiadas na VII Jornada Científica da Embrapa Amapá

Os critérios de pontuação foram clareza, redação, originalidade, fundamentação teórica e análise dos resultados

Na live de encerramento da VI Jornada Científica da Embrapa Amapá, na tarde da sexta-feira, 15/10, foi anunciado o rankeamento dos trabalhos de Iniciação Científica apresentados por bolsistas e estagiários. A pesquisa intitulada “Caracterização morfológica de sementes e plântulas de pracaxi branco”, apresentada pelo bolsista Paulo Cardoso da Silva, aluno de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), conquistou o primeiro lugar na categoria Apresentação Oral. A pesquisa foi supervisionada pela pesquisadora engenheira agrônoma Ana Claudia Lira Guedes, do Núcleo de Pesquisas em Recursos Florestais. Na categoria Apresentação de Poster, o estagiário Thales Amanajás da Silva Andrade obteve o primeiro lugar pela apresentação do trabalho “Avaliação de frutos de mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) quanto ao padrão para o mercado de polpa”, orientado pela pesquisadora Valeria Bezerra e pelo analista Leandro Damasceno.

Este ano, a Comissão Científica avaliadora dos trabalhos acadêmicos foi formada pelo pesquisador doutor Ricardo Adaime da Silva, da Embrapa Amapá (Presidente); pela professora doutora Wegliane Campelo da Silva Aparício, da Universidade Federal do Amapá (Unifap); e pela professora doutora Luiza Prestes de Souza, da Universidade Estadual do Amapá (Ueap). As apresentações dos bolsistas e estagiários foram analisadas e pontuadas com base nos critérios de clareza das informações, fundamentação teórica, análise dos resultados, entre outros.

Os acadêmicos com trabalhos premiados receberão publicações técnicas especializadas em suas áreas de formação e brinde alusivo aos 40 anos da Embrapa Amapá. “Parabenizamos todos os acadêmicos e seus respectivos orientadores, como também todos os colegas da comissão organizadora e de apoio desta VII Jornada Científica, sobretudo em um momento que é necessário continuar motivando a formação de novos cientistas. Todos estão de parabéns e são vencedores, pela luta diária, pelo caminho trilhado na pesquisa sempre em busca de avanço de inovação tecnológica para nossa região”, destacou Cristiane Ramos de Jesus, chefe de Pesquisa da Embrapa Amapá e presidente da Comissão Organizadora da VII Jornada Científica.

Trabalhos premiados na forma oral: avaliação do resumo escrito e da apresentação oral.

• 1º Lugar. Título: Caracterização morfológica de sementes e plântulas de pracaxi branco. Autoria: Paulo Cardoso da Silva; Isabelly Ribeiro Guabiraba; Adelson Rocha Dantas; Salustiano Vilar da Costa Neto; Ana Cláudia Lira-Guedes. Paulo Cardoso da Silva é aluno de Engenharia Florestal, Bolsista PIBITI/CNPq da Embrapa Amapá.

• 2º Lugar. Título: Monitoramento dos frutos da castanheira-da-amazônia nos anos de 2020 e 2021. Autoria: Suellen Patrícia Oliveira Maciel; Isabelly Ribeiro Guabiraba; Ediglei Gomes Rodrigues; Marcelino Carneiro Guedes. Suellen Patrícia Oliveira Maciel. Aluna de Engenharia Ambiental bolsista PIBIC/CNPq.

• 3º Lugar. Mapeamento de açaizais nativos com uso de drone na comunidade Arraiol do Bailique, AP, Brasil. Juliana Chagas Gurjão Nunes; Ana Margarida Castro Euler; Tatiana Pará Monteiro de Freitas. Juliana Chagas Gurjão Nunes Graduanda em Ciências Ambientais, bolsista PIBIC/CNPQ da Embrapa Amapá.

Trabalhos premiados na forma de pôster: avaliação do resumo escrito e da apresentação virtual.

• 1º Lugar. Avaliação de frutos de mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) quanto ao padrão para o mercado de polpa. Thales Amanajás da Silva Andrade; Breno Correa Dantas; Valeria Saldanha Bezerra; Leandro Fernandes Damasceno. Thales Amanajás da Silva Andrade. Graduando em Engenharia Química, estagiário da Embrapa Amapá.

• 2º Lugar. Biometria de frutos de urucurizeiros de floresta de várzea do estuário amazônico. Josué Henrique Borges Ramos; Daniel da Silva Lins; Rafael Neri Furtado; Adelson Rocha Dantas; Ana Cláudia Lira-Guedes. Josué Henrique Borges Ramos Graduando de Engenharia Florestal, Bolsista PIBIC/CNPq da Embrapa Amapá.

• 3º Lugar. Florística e estrutura de uma Área de Preservação Permanente do Bioparque da Amazônia. João Felipe Vilhena Corrêa; Juliana Chagas Gurjão Nunes; Salustiano Vilar da Costa Neto; Tonny David Santiago Medeiros; Ana Margarida Castro Euler. João Felipe Vilhena Corrêa. Graduando em Engenharia Florestal/Universidade do Estado do Amapá, Bolsista PIBIT/CNPq, Embrapa Amapá.

A VII Jornada Científica da Embrapa Amapá foi realizada de 13 a 15 de outubro de 2021, repleta de conhecimento científico, com palestras e apresentações de trabalhos de Iniciação Científica e lançamento de publicação.Esta sétima edição da Jornada Científica foi transmitida em plataformas digitais, com a maior parte da programação aberta ao público em geral pelo canal da Embrapa no Youtube.

