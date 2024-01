Conheça o número de vagas do Sisu 2024 por instituição

Com mais de 9 mil vagas, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferta o maior número do Sistema de Seleção Unificada 2024. Inscrições começarão em 22 de janeiro.

As inscrições para o processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começarão no dia 22 de janeiro, com 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de educação superior participantes do programa. Em um comparativo entre as entidades com maior número de ofertas para o programa, a lista é liderada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240 vagas. Em seguida, estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.788, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 7.750.

Entre as instituições públicas estaduais, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) tem o maior número de vagas, com quase 6 mil oportunidades. O segundo lugar ficou com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), com 4.215; e o terceiro, com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que oferecerá 2.610.

Quanto à oferta do Sisu em instituição de educação superior pública municipal, a única participante do programa é a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama), no Paraná, com 86 vagas.

Rede Federal – O Sisu também vai disponibilizar vagas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que, em 2024, teve a adesão de 29 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), de 2 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Dom Pedro II. A lista dessa oferta é liderada, respectivamente, pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.520 vagas; do Ceará (IFCE), com 5.342; e da Paraíba (IFPB), com 3.290.

Confira o quantitativo de vagas ofertadas por instituição:

# Instituição Vagas 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 9.240 2 Universidade Federal Fluminense (UFF) 8.788 3 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 7.750 4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 7.186 5 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 7.012 6 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 6.309 7 Universidade Federal do Ceará (UFC) 6.278 8 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 6.170 9 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 5.988 10 Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 5.884 11 Universidade Federal de Sergipe (UFS) 5.640 12 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 5.520 13 Universidade Federal de Alagoas (Ufal) 5.423 14 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 5.342 15 Universidade Federal do Piauí (UFPI) 5.264 16 Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) 5.026 17 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 4.959 18 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 4.645 19 Universidade Federal de Goiás (UFG) 4.494 20 Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 4.215 21 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 3.870 22 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 3.620 23 Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 3.429 24 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 3.319 25 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 3.290 26 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 3.255 27 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 3.204 28 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 2.998 29 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 2.917 30 Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) 2.799 31 Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) 2.755 32 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 2.720 33 Universidade do Estado da Bahia (Uneb) 2.610 34 Universidade Federal do Rio Grande (Furg) 2.571 35 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 2.542 36 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 2.509 37 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 2.443 38 Universidade Federal do Amazonas (Ufam) 2.439 39 Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) 2.350 40 Universidade Federal do Acre (Ufac) 2.300 41 Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 2.272 42 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 2.251 43 Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 2.228 44 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 2.134 45 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 2.132 46 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) 2.080 47 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 2.063 48 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) 2.050 49 Universidade Federal de Lavras (Ufla) 2.005 50 Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) 1.988 51 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 1.958 52 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 1.926 53 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) 1.907 54 Universidade de Pernambuco (UPE) 1.800 55 Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) 1.746 56 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1.718 57 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 1.710 58 Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) 1.689 59 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 1.620 60 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 1.497 61 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) 1.485 62 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) 1.472 63 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) 1.360 64 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 1.287 65 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 1.238 66 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 1.232 67 Universidade Federal de Itajubá (Unifei) 1.230 68 Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) 1.213 69 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) 1.189 70 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) 1.162 71 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 1.142 72 Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) 1.135 73 Universidade Estadual do Paraná (Unespar) 1.117 74 Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) 1.115 75 Universidade Federal de Jataí (UFJ) 1.080 76 Universidade Federal do Cariri (UFCA) 1.070 77 Universidade Federal de Catalão (UFCat) 1.070 78 Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) 1.036 79 Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) 1.021 80 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) 993 81 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) 969 82 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) 953 83 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 944 84 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) 925 85 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) 912 86 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) 885 87 Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) 841 88 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 815 89 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) 775 90 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 767 91 Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) 733 92 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 723 93 Universidade Federal de Roraima (UFRR) 719 94 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) 697 95 Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) 688 96 Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 670 97 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) 664 98 Universidade Estadual de Maringá (UEM) 661 99 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 646 100 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) 620 101 Universidade Estadual de Londrina (UEL) 589 102 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) 581 103 Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape) 560 104 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) 558 105 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) 542 106 Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) 470 107 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) 432 108 Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) 400 109 Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 368 110 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 320 111 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) 310 112 Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) 280 113 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) 270 114 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) 184 115 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota (FAETERJ-Rio) 184 116 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) 178 117 Colégio Pedro II (CP II) 160 118 Universidade do Distrito Federal (UnDF) 160 119 Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) 120 120 Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) 120 121 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Paracambi) 112 122 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Petrópolis) 92 123 Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama) 86 124 Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) 72 125 Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Caxias) 56 126 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) 49 127 Faculdade de Medicina de Marília (Famema) 6

Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC | Dados de 11/1/24

Inscrições – O período de inscrição para o processo seletivo do Sisu 2024 será de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e de forma gratuita. Podem se inscrever todos que participaram da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), antes do processo seletivo do Sistema.

A edição terá somente uma etapa de inscrição para todo o ano. Haverá vagas de cursos com o início das aulas previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas 127 instituições de ensino superior participantes.

Confira o cronograma completo do Sisu 2024:

CRONOGRAMA 2024 INSCRIÇÃO RESULTADO MATRÍCULA DOS SELECIONADOS MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LISTA DE ESPERA 22 a 25/1 30/1 1 a 7/2 30/1 a 7/2

Sisu – O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa n. 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior brasileiras que participam do processo seletivo vigente. A maior parte dessa oferta se refere a instituições federais (universidades e institutos).

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Sesu

