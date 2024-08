Comunicadores indígenas e extrativistas criam série de vídeos sobre proteção em seus territórios 

Criada pelos formandos do curso de técnicas de comunicação e uso do Portal PROTEJA, a série reúne onze vídeos mostrando o manejo de cadeias sustentáveis, a importância da cultura para preservação e os efeitos das mudanças climáticas em áreas protegidas.

A série “A floresta e suas resistências” expõe como comunidades tradicionais que vivem em nove áreas protegidas do sul do Amazonas enfrentam ameaças em seus territórios. Criada por 25 jovens indígenas, extrativistas e assentados durante o curso de técnicas de comunicação e uso do portal PROTEJA, ela é formada por onze vídeos e pode ser assistida no Portal PROTEJA.



Em sua segunda edição, o curso de técnicas de comunicação é parte do PROTEJA Educa, ação que forma pessoas que vivem em áreas protegidas para divulgarem seus conhecimentos. A iniciativa é realizada em aliança com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e a Wildlife Conservation Society (WCS) no âmbito do projeto Conservando Juntos.



Pertencente à Resex (Reserva Extrativista) Capanã Grande, o comunicador Antônio Magalhães e seu grupo falaram sobre a importância da cultura para proteção ambiental.



“No meu trabalho, eu contei um pouco da realidade do povo da Resex Capanã Grande, mostrando como ele vive e sobrevive através do extrativismo. Nosso trabalho foi inspirado nas histórias reais dos ribeirinhos da região e nosso objetivo foi mostrar para o resto do Brasil que é possível, sim, viver de forma sustentável”.



Carolina Guyot, coordenadora executiva do PROTEJA e pesquisadora do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), expõe como a produção de conteúdo por povos e comunidades tradicionais pode ajudar a ampliar a conservação de áreas protegidas.



“Através desses trabalhos, os estudantes puderam retratar fielmente a realidade de suas comunidades, destacando os desafios e as belezas de seus territórios. Esse esforço de divulgação possibilita um maior engajamento da sociedade na questão da preservação ambiental, promovendo uma consciência coletiva sobre a importância de proteger essas áreas e os povos que delas dependem”.



Concurso de Fotografia

Angleice Dias, Camila Cruz e Sabrina Mar foram as ganhadoras da competição



Além de produzir os vídeos que compõem a série “A Floresta e suas Resistências”, os estudantes também participaram do 1º Concurso de Fotografia do PROTEJA Educa. A competição incentivou os comunicadores a enviar imagens que mostrassem a relação com seu território. As 15 fotos enviadas também se tornaram uma série que pode ser vista no Portal PROTEJA.



Durante o encontro presencial, ocorrido em Manaus (AM), as fotografias foram expostas e os alunos votaram naquelas que mais gostaram. A vencedora foi Sabrina Mar, que pertence à RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) Rio Madeira. Em sua fotografia, ela mostrou três filhotes de quelônios, pequenas tartarugas protegidas em seu território.



“Estou muito feliz, é uma sensação indescritível, pois eu não imaginava que iria ganhar. Meus colegas tiraram fotos muito bonitas, entre tantas achei que a minha não seria uma das mais belas. Não achei que iriam gostar tanto de uma foto de pequenos quelônios, mesmo ela sendo a minha foto favorita.”



Edinho Cruz, Comunicador da COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) comenta a importância de produzir e divulgar fotografias de autoria indígena.



“Quando os próprios indígenas são os autores dessas imagens, eles podem capturar e compartilhar aspectos de suas vidas, destacando as riquezas dos seus territórios de maneira que somente alguém de dentro pode fazer. Isso também promove um sentimento de orgulho e valorização interna, ao mesmo tempo, em que educam e sensibilizam o público mais amplo sobre a importância dos territórios indígenas para preservação do meio ambiente.”



O PROTEJA Educa é uma ação do PROTEJA em parceria o IPAM, a COIAB, o CNS (Conselho Nacional das populações extrativistas), a ESCAS (Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade) – IPÊ e a WCS.



Esta ação é realizada no âmbito do projeto Conservando Juntos, cujo objetivo é fortalecer as capacidades dos atores da sociedade civil para liderar os esforços de conservação da biodiversidade e prevenção de crimes ambientais na Amazônia. Esta matéria é possível graças ao generoso apoio dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Os conteúdos são de responsabilidade do IPAM e não refletem necessariamente as opiniões da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.



Karina Custódio

Jornalista do IPAM

