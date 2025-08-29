Detran Amapá leva serviços de habilitação, veículos e orientações do leilão para a 54ª Expofeira

Órgão oferece atendimento completo no Núcleo de Prova Prática durante o evento, incluindo emissão de documentos, início de processos de habilitação e informações sobre leilão on-line.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) montou um espaço dedicado a oferecer uma gama completa de serviços à população na 54ª Expofeira do Amapá, de 30 de agosto a 7 de setembro. Tudo será realizado no Núcleo de Prova Prática e Monitoramento, em frente à Arena das Rainhas, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Além dos estandes voltados para educação no trânsito na maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia, os visitantes terão acesso facilitado a processos de habilitação, serviços do Renavam e orientações detalhadas sobre o próximo leilão de veículos do Detran.

Serviços de Habilitação

No espaço, os cidadãos poderão realizar todos os serviços relacionados ao Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). Estarão disponíveis para início imediato os processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria e a solicitação de alteração do nome social para pessoas LGBTQIAPN+. O diferencial do estande será a agilidade nos serviços: quem der entrada em seus processos durante a feira já poderá retirar a CNH definitiva em até 3 dias, diretamente no espaço do Detran.

Serviços do Renavam

Além dos serviços de habilitação, o Detran-AP ampliou o atendimento para incluir os principais serviços do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). No estande, a população poderá solicitar serviços como:

Emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo): documento obrigatório para circular com o veículo.

Consulta de Multas: para verificar a situação de infrações de trânsito.

Entrada de Processos: para dar início a outros trâmites relacionados ao veículo.

Experiência de prova prática

O espaço também oferecerá uma experiência prática e educativa. Dois veículos oficiais utilizados na prova prática de direção estarão em exposição para que os visitantes possam conhecer o sistema de telemetria, que monitora o candidato durante o exame prático.

Examinadores de trânsito estarão presentes para solucionar dúvidas, explicar os pontos que mais reprovam os candidatos e dar orientações sobre como melhorar o desempenho na prova. Os visitantes poderão visualizar em tempo real como o sistema detecta falhas durante a condução.

Orientação sobre leilão de veículos

No mesmo espaço, a Comissão de Leilão do Detran-AP estará disponível para fornecer orientações completas sobre os leilões de veículos realizados pela autarquia. Os interessados poderão esclarecer dúvidas sobre como será o próximo leilão, ou como funcionam os lances e a arrematação no formato online, qual a documentação necessária, como pode ser feita a verificação do estado dos veículos, as formas de pagamento e como consultar o edital, incluindo quais encargos cabem ao arrematante. O próximo leilão está previsto para setembro, e o espaço na feira será fundamental para preparação dos interessados.

Compromisso com o cidadão

A iniciativa de montar um espaço ampliado do Detran na Expofeira reforça o compromisso do Governo do Amapá em aproximar cada vez mais a população do serviço público, garantindo transparência, agilidade e facilitando o acesso às informações. O diretor-presidente do Detran-AP, Emmanuel Dante, destacou a importância do trabalho.

“Levar os serviços do Detran para a maior feira de negócios da Amazônia é um grande desafio, e também uma oportunidade única de aproximação com a população. As pessoas poderão resolver seus processos com agilidade, conhecer nossos diversos serviços e, ao mesmo tempo, receber orientações essenciais sobre educação no trânsito. Esta é a forma prática do Governo do Amapá tornar o serviço público mais acessível, transparente e eficiente”, concluiu o gestor.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...