Ação Aqui Tem Sebrae ocorre no Bairro Marabaixo até esta sexta (29)

Os atendimentos são gratuitos e estão disponíveis em dois pontos do bairro para facilitar o acesso a atendimentos e consultorias para pequenos negócios

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas no Amapá (Sebrae) promove a ação ‘Aqui Tem Sebrae’ no Bairro Marabaixo, em Macapá, com duas unidades móveis de atendimento, até esta sexta (29). As unidades móveis estão instaladas em dois pontos do bairro: Rua Ranolfo Souza Gato, esquina com a Avenida 04; e Rua Ranolfo Souza Gato, em frente ao Consultório CLINIC, com atendimentos e consultorias gratuitos voltados ao fortalecimento de pequenos negócios das 9h às 17h.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, descentralizar os atendimentos é estratégia de desenvolvimento local. “Levar os serviços do Sebrae a locais como esse significa promover inclusão produtiva e desenvolvimento econômico onde mais se precisa. Essa presença ativa nos bairros democratiza o acesso ao conhecimento, às ferramentas de gestão e ao apoio necessário para que esses empreendedores prosperem”, pontuou a diretora, Suelem Amoras.

Atendimentos

Serão oferecidos, gratuitamente, os seguintes serviços: formalização do Microempreendedor Individual (MEI); declaração de rendimento anual do MEI; alterações cadastrais do MEI (atividade, endereço etc.); parcelamento de dívidas do MEI; visitas aos estabelecimentos locais com atendimento empresarial personalizado; diagnóstico da situação da empresa (análise empresarial); e orientação sobre consultorias de gestão e tecnológicas oferecidas pelo Sebrae.

A iniciativa integra o projeto Sebrae Itinerante no Amapá e tem o objetivo de aproximar os serviços da instituição dos pequenos negócios instalados em áreas mais distantes do centro da capital. O gestor do projeto, Marcelo Modesto, diz que a ação amplia o alcance dos serviços.

“Nossas vans estão equipadas para oferecer atendimentos completos aos empreendedores, desde a formalização do MEI até diagnósticos personalizados dos negócios. Estamos aqui para ouvir, orientar e contribuir com o crescimento sustentável dos pequenos negócios do bairro”, afirmou o gestor, Marcelo Modesto.

Coordenação

A ação Aqui Tem Sebrae é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadual da ação Itinerante, Marcelo Modesto; conta com a parceria interna da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços (UAC-CS).

Serviço:

Sebrae no Amapá

