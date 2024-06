2ª Edição do Programa Casamento na Comunidade do TJAP celebra a união de 90 casais

Vestido branco, terno, camisa de manga longa, alianças, tapete vermelho, marcha nupcial, buquê de flores, fotos e muita emoção. Tudo isso fez parte da vida de 90 casais que realizaram o sonho de casar, na noite de segunda-feira (17), durante a 2ª Edição do Programa Casamento na Comunidade 2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) em parceria com a Assembleia Legislativa (ALAP) e, nesta edição, com o Cartório Vales.

O projeto tem garantido o reconhecimento jurídico aos casais ao longo de 25 anos de sua existência já oficializou mais de 22 mil uniões – serviço totalmente gratuito para os beneficiados. Para o casal Edilma Cardoso e Sérgio Marcelo, juntos há 23 anos, o casamento no civil é mais etapa do relacionamento construído com amor e respeito.

“Devido a toda essa trajetória de 23 anos, já que o tempo construiu uma história muito linda, resolvemos oficializar o nosso casamento. Temos dois filhos e já construímos muitas coisas juntos – já estava até passando da hora. Eu estou muito feliz por esse momento. E o casamento é não só a união, mas é você perceber que você quer passar o resto da vida do lado de alguém”, celebrou a noiva Edilma.

O público-alvo do programa são casais que já vivem juntos, mas só podem oficializar a união: pessoas solteiras, viúvas e divorciadas legalmente, independente de cerimônia religiosa. Para a titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Macapá, juíza Joenilda Lenzi, que também é coordenadora do programa, o matrimônio é um momento único e deve ser todo preparado. Por isso, antes da cerimônia é realizada uma palestra denominada Oficina do Casamento.

“O casamento é a base da família que garante o acesso à união legal também é fortalecer os laços dessa união, desse amor”, explicou a magistrada.

Além dos casais, familiares, amigos, participaram da cerimônia o juiz de Paz da cerimônia Diogo Vales do Cartório Vales e a secretária municipal da Família, Juracy Alencar. O evento foi realizado no Sebrae Amapá.

Saiba como se inscrever

As inscrições acontecem com agendamento único e os casais interessados podem procurar o Cejusc Rosemary Palmerim, na Sala do Casamento, no Fórum de Macapá, localizado na Avenida FAB, no centro de Macapá, que funciona das 07h30 às 17h, de forma ininterrupta. Além disso, eles podem entrar em contato com a equipe do Programa Casamento na Comunidade pelo WhatsApp (96) 99144-3740 e também o e-mail: casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

