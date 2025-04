Ton Rodrigues lança turnê “NOS BRAÇOS DE MAMÃE”

O som das águas vindo dos Rios, Marés, Igarapés, Cachoeiras e Igapós, que são as fontes que inspiram e embalam o ator, cantor e cozinheiro da floresta Ton Rodrigues a fazer o caminho de volta rumo ao Norte do Brasil com a Turnê: “NOS BRAÇOS DE MAMÃE”.

Iniciou a turnê em Pirenópolis – GO, depois partiu para Igarapé – Açu- PA e Marapanim-PA para pedir a bença das Mestras e Mestres com o projeto @rodandocomcarimbó. Ton abriu a reza de amor, para assim chegar no no seu Norte Macapá sua terra natal, onde nasceu e se criou.

O caminho de volta, é rua de rio para saudar e pedir a bença aos seus ancestrais e aos mais velhos de sua linhagem. Ele traz em seu repertório músicas que há 20 anos canta pelo Brasil a fora exaltando o orgulho de ser um caboclo Amazônida, que mistura Carimbó e Marabaixo com Samba, Jongo e uma pitada de músicas autorais

Em Macapá o Show acontece dia 11/04 no Espaço Cultural Farofa Tropical com a especialíssima participação de jovens artistas da cena amapaense.

Maju Vilhena,

Arthur Saboia,

Gabriel Vilhena,

Adriano Benjamin e as consagradas

Sabrina Zahara,

Nega Vânia

Assim, Ton Rodrigues , vai tomar a bença de seus mais velhos com a canoa cheias de saudades e com alegria de rever os seus.

Produções Locais:

Goiânia – @victormaia.vm

Pará – @decooalves

Rio de janeiro- @matastiquinho

Amapá – @artedapleta

Arte Gráfica- Bárbara Primavera

Figurino – @tanina.atelie – Roupas tingidas com cascas, folhas e sementes da natureza com @olivia.pedroni

@monicaleote

Fotos: @luponce

@a_flor_de_jurema

