100% da frota de ônibus opera no Dia de Finados e vai vigorar a Tarifa Social

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) vai colocar 100% da frota operando no próximo sábado, 2 de novembro, quando é celebrado o Dia de Finados.

Haverá linhas especiais para os cemitérios localizados no Centro, Santa Rita e BR-156, com a devida identificação para os usuários do sistema de transporte.

O Setap também informou que neste dia vai vigorar a tarifa social, quando os passageiros pagantes desembolsam apenas metade da passagem, ou seja, R$ 1,75. O benefício somente é válido para os pagamentos em espécie, não abrangendo os cartões magnéticos de vale transporte ou benefícios sociais amparados por lei.

A tarifa social, regulamentada por lei de 2008, possibilita a cobrança de meia passagem a todos os passageiros nos ônibus das linhas urbanas, aos domingos e feriados.

Ascom/Setap

