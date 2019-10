Empresários japoneses conhecem o Bioparque da Amazônia

Nesta quinta-feira, 31, foi a vez dos diretores estrangeiros da empresa Amapá Florestal e Celulose S.A (Amcel) conhecerem o Bioparque da Amazônia, o maior parque em área urbana da Região Norte, com 107 hectares. Ele abrange três ecossistemas e atua com o conceito inovador de pesquisa, de turismo sustentável e promoção da cidadania, além de ser uma amostra completa da floresta amazônica, dos seus ciclos e conexões.

Os visitantes japoneses ficaram encantados com o parque, que agora possui diversas trilhas de diferentes níveis de dificuldade, amplo espaço para piqueniques, orquidário, redário, espaços de interação, meliponário, trilha aquática, tirolesa e o ecótono, que é uma área de transição entre três ecossistemas: a mata de terra firme, o cerrado e a ressaca.

Fotos: Naiana Magalhães

O presidente da Amcel, Motoo Fukase, ficou encantado. “Soube que este espaço estava fechado há vinte anos e reabriu com um novo conceito, está magnífico. Um lugar para ser preservado infinitamente. Nossa diretoria está maravilhada com o parque, esse meliponário é incrível”, contou.

Sendo um parque com grande diversidade de biomas, o Bioparque será uma grande vitrine para estudos acadêmicos e instituições de pesquisas, como Ibama, Embrapa, Iepa e universidades, que utilizarão o espaço para expor produtos e trabalhos científicos, interagindo com a sociedade. Além da estrutura voltada para atender as visitas orientadas e integradas à conservação ambiental, há calçadas sinalizadas, espaços recreativos acessíveis para usuários com dificuldades de locomoção e crianças.

O novo Bioparque será também um espaço para desenvolvimento da ciência, por meio de parcerias com universidades e fundações de pesquisas do Amapá e outros estados. A reabertura do Bioparque faz parte do projeto “Macapá Rumo aos 300 anos”, que, por intermédio de um planejamento estratégico, visa desenvolver Macapá em diferentes aspectos, com investimentos em inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Outros membros da empresa também estiveram presentes, como Yuki Naruse, diretor-presidente; Yoshikazu Lume, diretor Operacional; Norihisa Soen, supervisor de Planejamento; Tomotaka Shinya, supervisor de Pesquisa e Kenichiro Suyama, também supervisor de Pesquisa.

Lilian Monteiro

Curtir isso: Curtir Carregando...