Inscrições para expositores participarem da Feira da FAS encerram nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, encerra-se o prazo para inscrições dos expositores que participarão da edição de setembro da tradicional feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), popularmente conhecida como Feira da FAS, que reúne mensalmente mais de 1,5 mil visitantes. Os interessados devem se inscrever no site: https://fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis/.

A Feira da FAS é uma oportunidade para empreendedores apresentarem seus negócios, produtos e serviços à população. Dessa forma, o evento fortalece a economia criativa e verde na cidade.

Há vagas para empreendedores nas áreas de variedade (artesanatos, colecionáveis, roupas, acessórios, produtos naturais, óleos essenciais, entre outros) e de gastronomia.

O evento será realizado nos dias 3, 4 e 5 de setembro, das 17h às 21h, no Espaço Sun Manauara, localizado no estacionamento G8 do Manauara Shopping, na Avenida Mário Ypiranga, nº 1300, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Essa edição especial estará dentro da programação do “esquenta” para a 8ª Virada Sustentável de Manaus, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que acontecerá em novembro com várias atividades gratuitas para a população.

“Acreditamos que a edição especial da Feira da FAS, dentro do ‘esquenta’ da Virada Sustentável Manaus, terá resultados excelentes. Será realizada em um espaço incrível que proporciona um pôr do sol sensacional, tem uma energia muito boa e temos certeza que vai reunir a população com muita diversão. Além disso, a população conhecerá expositores de produtos diversos que visam a produção sustentável, respeitando o meio ambiente. Isso faz parte do DNA da Feira da FAS, proporcionar um ambiente familiar com diversão para todas as idades, variedade de produtos e atividades culturais gratuitas”, ressalta a responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

Os resultados com os expositores selecionados serão divulgados no dia 22 de agosto, por e-mail, tanto aos selecionados, quanto aos não selecionados.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

