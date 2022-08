Prefeitura de Santana orienta sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica

Durante a última semana, o prefeito Sebastião Rocha esteve reunido com representantes da empresa Equatorial Energia, lideranças de bairros e secretários municipais para deliberar sobre a oferta da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) no município de Santana. O benefício é garantido pelo Governo Federal à pessoas de baixa renda e é possível receber de 10 até 65% de desconto no valor mensal da conta. Em comunicado, o gestor municipal afirmou que 24 mil santanenses estão aptos para receberem os descontos, no entanto, menos de oito mil estão cadastrados para receberem o benefício. Saiba o que fazer para ter acesso ao benefício



Para recorrer ao direito, o cidadão deve realizar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. Para isso, é necessário ir até a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC), localizada na Av. São Paulo, n° 203, Fonte Nova em horário comercial, das 08h às 13h30min, de segunda à sexta-feira.

Documentação

O cidadão deve levar os seguintes documentos: Registro Geral (RG); Certidão de Pessoa Física (CPF); Carteira de Trabalho; Comprovante de Residência e os documentos de todos os moradores da casa, isto é, RG, CPF, Certidão de Nascimento e ainda, a Declaração Escolar. Após este trâmite, a equipe orienta a ida até a Equatorial Energia para solicitar a inclusão no benefício. E caso o indivíduo já possua o Cad. Único recomenda-se apenas o direcionamento até a Equatorial Energia.



