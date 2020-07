Livro sobre processo de dança contemporânea no Brasil tem participação de amapaense

O ator e bailarino, Maurício Maciel, foi o único amapaense convidado a participar do livro O Olhar Na Dança da pesquisadora e bailarina brasiliense, Juana Miranda. A obra reuniu 30 profissionais da dança de todo o Brasil. Um trabalho de imersão no processo de criação, em especial, o do coreógrafo e seu processo criativo, registrando a diversidade e as facetas da dança contemporânea nacional.

A publicação inclui ainda um DVD com vídeos, de seis a oito minutos cada, nos quais o público poderá assistir aos próprios coreógrafos relatando suas experiências. O projeto é um intercâmbio entre a produção da arte em todas as regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Para Maurício que atua na área da dança no Amapá há 14 anos e é integrante da Cia Ói Nóiz Aki, poder contribuir para a pesquisa da Juana é de grande significado. “Poder falar sobre o meu processo de construção na dança, de todo meu trabalho, falar de dança na Região Norte, em específico a feita no meu estado, é mostrar a pluralidade de corpos dançantes que existe nesse país de tantos brasis. Representar o Amapá estando ao lado de grandes nomes da dança no Brasil, nomes estes que são referências e inspirações para minha trajetória artística, é reconhecer que o Amapá também tem suas potências na dança, e que estamos inseridos hoje dentro do circuito cultural brasileiro através da minha dança”, destaca Maurício.



Sobre Maurício

Foto: Pedro Stkls

Maurício Maciel é ator, diretor teatral, bailarino, coreógrafo e arte educador. Iniciou sua carreira em 2004 com a montagem do espetáculo Os Meninos da Cidade com direção de Celso Dias. Atuou nas montagens de Cerejas Amargas, Ensaio ou Saio, Via Sacra das Águas, Encanto da Ciranda, e coreógrafo do espetáculo Água Onde Tudo Se Refaz pela Cia. Supernova Teatro Experimental. Dirigiu Leituras Dramatizadas dos textos Barrela de Plínio Marcos, Avental Todo Sujo de Ovo de Marcos Barbosa ambos no Projeto Dramaturgia: Leituras em Cena do SESC-AP. Esteve no elenco como bailarino do Tatamirô Grupo de Poesia nos espetáculos Eu Vou Fazer Algo Com A Linguagem e Espaço Escuta Poética: Tecno Artaud, e com o Grupo Litero-Musical Poetas Azuis nos Shows Abra O Bico, A Poesia É Pop, Recital dos Verões e Quando O Amor Florir . Pelo Ói Nóiz Akí participou das montagens de Cânticos de Antares e Gaudêncio Seguro – O que Morreu de Velho! Ministrou oficina de teatro e dança no projeto ÓI NÓIZ AKÍ – Descoberta e Formação de Novos Valores, executado com recursos do CRIANÇA ESPERANÇA 2013 em parceria com a UNESCO e a Rede Globo e no projeto Cultura Viva no CEU DAS ARTES, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Macapá – PMM através da Fundação Municipal de Cultura de Macapá – FUMCULT. Atualmente é acadêmico de Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal do Amapá e Conselheiro de Pauta do Teatro das Bacabeiras pelo seu 2° mandato.

Vendas

Instagram: @nucleodepesquisadacena

E-mail: [email protected]

Valor: R$ 35

Informações: Instagram: @nucleodepesquisadacena

O livro é livre para todos os públicos.

