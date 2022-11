SESI e SENAI Amapá abrem 60 vagas gratuitas para curso de Energias Renováveis, em Santana

O edital de bolsas é direcionado a jovens que vão iniciar o Ensino Médio em 2023

Por meio de concurso de bolsas, em 2023, jovens do município de Santana poderão cursar gratuitamente o Ensino Médio e, ao mesmo tempo, a habilitação técnica em Sistemas de Energia Renovável. Essa é a oferta do edital aberto pelo SESI e SENAI Amapá. Ao todo, são 60 vagas, distribuídas em duas turmas, e abertas para a comunidade, dependentes de industriários e de empresas conveniadas.

O documento completo do processo seletivo está disponível em www.ap.sesi.org.br e a inscrição deve ser realizada até 1º de dezembro, em duas etapas. Após preencher os dados no site, o candidato deve entregar os documentos exigidos, digitalizados, pelo e-mail [email protected], ou, presencialmente, na Escola SESI de Macapá.

A seleção tem como critério principal a renda familiar mensal, que não pode ultrapassar dois salários mínimos, e será por meio de prova de conhecimento. O teste para os candidatos será realizado nas dependências da unidade Macapá, no dia 5 de dezembro, das 15h às 18h. A avaliação será composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando 15 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Matemática. A divulgação do resultado final está prevista para 7 de dezembro.

“Em sintonia com a Base Nacional Comum Curricular, o Novo Ensino Médio do SESI agrega à formação geral um itinerário de formação técnica ofertado pelo SENAI. Em 2023, as instituições trazem o curso Sistemas de Energia Renovável como uma novidade e levando em consideração o crescimento da área no mercado de trabalho, principalmente por causa das demandas de sistemas fotovoltaicos e de energia eólica”, destaca a responsável pelo processo seletivo, Sandra Silva.

Novo Ensino Médio

As matrizes de referência curricular do Novo Ensino Médio foram construídas na perspectiva de áreas de conhecimento e módulos do itinerário formativo, baseado no desenvolvimento de competências. Dessa forma, o aluno tem a oportunidade de concluir a educação básica e, ainda, um curso técnico profissional. Na prática, ao longo dos três anos escolares, o estudante faz a seguinte trilha:

1º ano – formação geral (SESI) + módulo mundo do trabalho (SENAI);

2º ano – formação geral para a área industrial (SESI) + módulo integrador (SENAI);

3º ano – formação geral para a habilitação técnica (SESI) + módulo específico (SENAI).

O edital com todas as informações do processo pode ser acessado no site do SESI Amapá, na área Vestibulinho. Informações pelo WhatsApp (96) 98414-0132.

