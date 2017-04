Google e Apple levam golpe de cibercriminoso, que rouba US$ 100 milhões

As grandes companhias ainda possuem equipes de segurança que caem em golpes rasos na internet? Ao que parece, sim. No caso, um cibercriminoso da Lituânia, um homem chamado Evaldas Rimasauskas, conseguiu roubar US$ 100 milhões (mais de R$ 310 milhões) de duas das maiores companhias de tecnologia norte-americanas: Google e Apple.

Segundo o FBI, Evaldas enviava faturas falsas em nome de uma fabricante taiwanesa chamada Quanta Computer. O lituano simulava, desde 2013, o CEO da empresa de fachada e enviava diversos emails phishing para companhias de tecnologia que têm negócios com fabricantes. Assim que algum pagamento era pescado, Evaldas repassava o dinheiro para contas em Hong Kong, Hungria e Eslováquia.

A Fortune, que teve acesso inicial ao caso, comentou o seguinte: “o impostor ‘corporativo’ convenceu os departamentos de contabilidades das duas empresas a realizar transferências de dezenas de milhões de dólares. Até descobrirem o que estava acontecendo, Rimasauskas já havia roubado US$ 100 milhões em pagamentos, valor que ele rapidamente escondia em contas bancárias pela Europa Oriental”.

O TecMundo publicou a notícia sobre Evaldas em março deste ano, contudo, na época, não se sabia quais empresas foram roubadas. Agora, foi confirmado: Google e Apple

A Google comentou que todo o dinheiro roubado pelo cibercriminoso já foi recuperado, enquanto o Facebook apenas confirmou o caso. Vale notar que, para ambas as gigantes, US$ 100 milhões é “troco de bala” — um valor extremamente baixo que praticamente não afeta as contas das empresas.

