TCM abre concurso em São Paulo com salários de até R$ 18 mil mensais

Certame tem inscrições abertas esta semana e vai preencher 12 vagas

São Paulo, março de 2020 – Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo abriu nesta semana inscrições para um novo concurso público.

De acordo com o edital, são ofertadas 12 vagas entre os cargos de Agente de Fiscalização, Auxiliar Técnico de Fiscalização e 90 vagas para formação de cadastro reserva. Os salários para esse certame são muito atrativos, com remunerações entre R$ 10.317,32 a R$ 18.829,53.

A Fundação Vunesp é a banca organizadora do concurso, e os candidatos interessados em participar do certame têm até o dia de 26 de março para pagar a taxa para fazer a inscrição, que está fixada em R$ 75 para nível médio e R$ 120 para superior.

No dia 19 de abril, para os cargos de Agente de Fiscalização, em todas as especialidades, a prova objetiva será realizada no período da manhã e terá a duração de 5 horas. Já para a prova de redação e discursiva que serão feitas em conjunto, no período da tarde, com duração de 3h30.

O cargo de Auxiliar Técnico de Fiscalização, para a prova objetiva e de redação será conjunta, com duração total de 4h30, na data prevista de 26 de abril, no período da tarde.

Resumo edital TCM SP

Concurso Tribunal de Contas do Município de São Paulo (concurso TCM SP) Banca organizadora Fundação VUNESP Cargos Auxiliar e Analista Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Diversas Lotação São paulo Número de vagas 12 vagas imediatas + 90 cadastro reserva Remuneração R$ 10.317,32 a R$ 18.829,53 Inscrições 05 de março a 26 de março de 2020 Taxa de inscrição R$ 75,00 e R$ 120,00 Data da prova objetiva 19 de abril de 2020 (nível superior) 26 de abril de 2020 (nível médio)

Sobre o Gran Cursos Online

Com tradição de 30 anos no mercado educacional e mais de 650 mil aprovados em concursos públicos, o Gran Cursos Online oferece comodidade, economia e ganho de tempo aos concurseiros que não podem frequentar aulas presenciais e/ou não têm acesso a escolas preparatórias nas localidades onde residem. A equipe pedagógica possui décadas de experiência em concursos e é formada por professores renomados, que trabalham nos principais órgãos públicos, autarquias, empresas estatais e instituições públicas do Brasil. A proposta da empresa é oferecer educação transformadora e de qualidade ao maior número de alunos do Brasil, formando profissionais qualificados para servir à sociedade.

