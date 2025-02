Em um mês, alistamento militar feminino chega a 23 mil inscrições

Brasília (DF), 31/1/2025 – O alistamento militar voluntário feminino 2025 registrou 23 mil inscrições já no mês de janeiro. As inscrições foram abertas dia 1° e seguem até 30 de junho. São ofertadas 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército Brasileiro, 155 para a Marinha do Brasil e 300 para a Força Aérea Brasileira. As oportunidades são distribuídas em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal.

As jovens que ainda desejam participar devem completar 18 anos em 2025 (nascidas em 2007); ter residência em um dos municípios contemplados com vaga; apresentar a certidão de nascimento ou prova de naturalização; comprovante de residência e documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

As inscrições podem ser feitas on-line, no endereço eletrônico https://alistamento.eb.mil.br/alistamento, ou presencialmente, em uma Junta de Serviço Militar dos municípios com unidades militares participantes – Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).

Após o alistamento, o recrutamento contará com mais quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação.

As selecionadas serão incorporadas no 1º ou 2º semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres dos homens.

Por Bruna Lima

Fotos: Exército / Ascom MD

Assessoria de Comunicação Social (Ascom)

Ministério da Defesa

