Inscrições para esportes paralímpicos nos Centros Didáticos do Amapá iniciam nesta segunda-feira, 3

O Governo do Amapá abre a partir de segunda-feira, 3, as inscrições para modalidades esportivas adaptadas nos Centros Didáticos do estado, voltadas para Pessoas com Deficiência (PCDs). As matrículas serão realizadas na secretaria do Ginásio Avertino Ramos, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Rua Cândido Mendes, no Centro de Macapá.

Os selecionados passarão por avaliação para direcionamento à modalidade mais adequada, que terão vagas distribuídas conforme a demanda. Entre os esportes disponíveis estão o Atletismo; Tiro com arco; Parabadminton; Bocha adaptada; Halterofilismo; Tênis de mesa; Tênis em cadeira de rodas; Esgrima; Goalball masculino e feminino; Futebol de 5; e Natação.

“Nosso compromisso é garantir que atletas paralímpicos tenham acesso a treinos estruturados e acompanhamento qualificado. O Governo do Estado segue investindo na inclusão e no desenvolvimento esportivo”, afirmou a secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto.

Confira a documentação necessária:

Cópia do comprovante de residência

Cópia do comprovante de vacinação contra a Covid-19

Cópia do RG e CPF do aluno e do responsável

Declaração escolar original

Duas fotos 3×4

Laudo médico

Atestado de aptidão física

Agência de Notícias do Amapá

