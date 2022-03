Mês da Mulher: Prefeitura de Santana realiza ação de saúde para moradoras da Ilha de Santana.

Nesta quarta-feira, 16, a Prefeitura de Santana deu continuidade à programação do Mês da Mulher na Unidade Básica de Saúde José Orivaldo dos Santos Sena, localizada na Ilha de Santana. A programação atendeu mais de 80 moradoras da região.

Foram disponibilizados diversos serviços, entre eles consultas médicas, testes rápidos para a COVID-19, vacinação, coleta de PCCU e orientação para mamografia. Também houve sorteio de brindes e palestras sobre prevenção e saúde da mulher. A ação foi idealizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A coordenadora da Saúde da Mulher, Dulcinéia Freitas, explica que a programação das ações vai ocorrer durante o mês de março, mas todas as unidades básicas vão continuar a realizar os procedimentos durante todo o ano: “O nosso objetivo é atender o maior número de mulheres que estavam com dificuldade para buscar atendimento. Queremos detectar as enfermidades, prevenir e fazer o encaminhamento para que essas pacientes possam dar continuidade ao tratamento necessário”, expressa a coordenadora.

A consultora de cosméticos, Eliana Sousa, reside na Ilha de Santana há seis anos e explica que essas ações tornam o cuidado com a saúde algo acessível para os moradores da região:

“Eu não preciso atravessar o rio para ir até Santana, é mais confortável. Hoje consegui me consultar com clínico geral e dentista, que eram os que eu mais precisava, e estou saindo daqui com o encaminhamento para continuar o meu tratamento”, informa a consultora.

Karina Pacheco

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura de Santana

