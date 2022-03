Sebrae marca presença em abertura da Feira Arte do Amapá

Exposição de artesanatos locais apresentam acessórios de vestuário e decoração, além de palestras ministradas por consultores do Sebrae no Amapá

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), marca presença na Feira Arte do Amapá, com o Tema Encontro dos Municípios. Evento tem o objetivo de valorizar o artesanato amapaense, visto que são os artesãos de municípios e de Macapá. A feira tem apoio do Sebrae e acontece no Shopping Amapá Garden, no período de 16 a 20, em alusão ao Dia do Artesão, celebrado em 19 de março.

O diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro, ressalta a importância da exposição. “É uma satisfação muito grande para o Sebrae apoiar um evento que envolve os 16 municípios e que expõem grandes riquezas do Amapá, como o artesanato, que também faz parte da cadeia de turismo e nós, como instituição, estamos trabalhando cada vez mais no segmento”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro.

Segundo ele, a Feira Arte do Amapá, conta com exposição de produtos e palestras voltadas à área de empreendedorismo e artesanato, ministradas por consultores do Sebrae no Amapá.

Artesã

A artesã do município de Pedra Branca do Amapari, Valda da Silva, é instrutora do Projeto Conviver, um programa que atende idosos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Pedra Branca do Amapari (Semah). Ela, expressa a satisfação do momento. “É uma honra estar nesta feira representando os alunos que elaboram artesanatos durante as oficinas proporcionadas pelo projeto”, declara a artesã, Valda da Silva.

Celebração

O Dia do Artesão é comemorado em 19 de março, em homenagem a São José, santo padroeiro da categoria. A Bíblia usa a palavra ‘tekton’, que quer dizer “Aquele que Trabalha com as Mãos”, para descrever a atividade do pai de Jesus Cristo.

De acordo com a tradição cristã, eles eram marceneiros e naquela época praticava-se o ofício de maneira artesanal, por isso a escolha do seu nome para proteger os que exercem essa profissão.

A abertura da Feira Arte do Amapá, ocorreu no Amapá Garden Shopping, nesta quarta (16), às 17h e contou com a presença do diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro; ouvidora do Sebrae no Amapá, Ester Resende; analista do Sebrae no Amapá, Alessandra Melo; presidente da Associação dos Artesões do Estado do Amapá (AART-AP), Ana Cláudia Penafort.

Fonte: Arteduka

