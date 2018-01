SENAI Amapá oferta mais de 700 vagas em cursos técnicos, de qualificação, aperfeiçoamento e aprendizagem

Macapá/Santana/Vale do Jari – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá está com 775 vagas disponíveis em 26 cursos presenciais e a distância, distribuídos nas unidades Macapá, Santana e Vale do Jari. Eles são ofertados nas modalidades de habilitação técnica, qualificação e aperfeiçoamento profissional, além de aprendizagem industrial.

– Modalidade Aprendizagem Industrial (cursos com carga horária de 800h):

Em Macapá, a instituição vai lançar edital para oferta de vagas dos cursos gratuitos de Aprendizagem: Assistente Administrativo, Mecânico de Automóveis Leves, Administrador de Redes de Computadores, Eletricista de Manutenção Industrial, Operador de Computador e Padeiro e Confeiteiro.

Em Santana: Assistente Administrativo, Eletricista de Manutenção Industrial, Montador e Reparador de Computador e Soldador de Processo Industrial.

– Modalidade Habilitação Técnica (cursos com carga horária de 1.200h):

Em março iniciarão turmas para três cursos técnicos (pagos): Informática, Refrigeração e Climatização, além de Eletrotécnica. A oferta é para a Unidade Macapá.

– Modalidade Qualificação Profissional (cursos – pagos – com carga horária de 160h):

Em Macapá: Assistente Administrativo (EaD), Assistente em Recursos Humanos, Mecânica Automotiva para Mulheres, Eletricista Predial e Costura Industrial Básica.

No Vale do Jari: Mecânica Automotiva, Informática Básica e Lubrificação Industrial.

– Modalidade Aperfeiçoamento Profissional (cursos – pagos – com carga horária entre 40 e 60h):

Em Macapá: Solidworks, AutoCAD 2D, Comandos Elétricos, Operador de Empilhadeira e Modelagem Feminina.

No Vale do Jari: Comandos Elétricos e Atendimento ao Cliente.

Para a modalidade Aprendizagem Industrial, o início das aulas está marcado para fevereiro. Já para Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, há turmas para janeiro e fevereiro, dependendo do curso. Informações, entrar em contato com a Secretaria, pelo número (96) 3084-8923.