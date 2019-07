Sebrae promove Workshop gratuito de Comércio Exterior

O objetivo é capacitar empresários locais e apresentar ferramentas estratégicas de comércio exterior. As vagas são gratuitas e limitadas

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza o Workshop de Comércio Exterior, na sede da instituição em Macapá, na Sala do Conhecimento, no dia 23 de julho, das 18h às 22h. O evento gratuito, reúne Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), importadores, exportadores e interessados no tema.

Segundo a gerente da Políticas Públicas do Sebrae (UPP), Célia Almeida, a iniciativa reúne parceiros estratégicos, para disseminar o conhecimento sobre os procedimentos básicos de importação e exportação. “Diante da competitividade no mercado internacional, o Sebrae estabelece ações de capacitação para o ecossistema empresarial no estado do Amapá”, disse a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Inscrições

O Workshop Sebrae de Comércio Exterior, é uma ação de Políticas Públicas do Sebrae, por meio do Projeto Desenvolvimento das Relações Transfronteiriças no Estado do Amapá, que visa o fortalecimento e o desenvolvimento de um ambiente externo favorável aos pequenos negócios. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela loja online do Sebrae.

Parceiros

O Sebrae no Amapá, conta com a parceria do Núcleo do Programa de Qualificação para Exportação em Macapá, Receita Federal, Correios, Banco do Brasil e a empresa amapaense Franbraz.

