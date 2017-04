Novo remédio para paciente com HIV será testado

Pesquisa inédita no mundo vai testar novo medicamento para prevenir problemas cardiovasculares em pacientes com HIV, que têm 40% a mais de risco de desenvolver doenças de coração. Oito instituições participam do estudo, coordenado pela Universidade Harvard (EUA).

O novo tratamento consiste no uso do medicamento chamado Pitavastatina, que tem em sua composição a estatina, uma substância que é usada para controle do colesterol.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. – Jornal do Comércio (http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/04/geral/559824-novo-remedio-para-paciente-com-hiv-sera-testado.html)

