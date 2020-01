Prático do Amapá assume o Conselho Nacional de Praticagem

O novo diretor-presidente do Conselho Nacional de Praticagem (Conapra) atua no Amapá, que junto com Pará e Amazonas, compõe a maior Zona de Praticagem do mundo, a ZP-01. O prático amazônico Ricardo Augusto Leite Falcão está com a cerimônia de posse marcada para o próximo dia 6 de fevereiro, em Brasília. Esta é a terceira vez que o novo diretor-presidente assume o comando da entidade, em 2011/2012 e 2013/2014, Ricardo Falcão também foi eleito para representar a classe em nível nacional.

Ricardo Falcão substitui o atual presidente, prático Gustavo Martins, de Paranaguá. O prático Otávio Fragoso foi eleito na chapa de Falcão para a função de Diretor Vice-presidente do Conapra, instituição que representa nacionalmente os práticos, com atuação voltada para o aperfeiçoamento técnico da atividade e para a melhoria da prestação de serviços. A nova gestão foi eleita para o biênio 2020/2021.

Em 2018 Ricardo Falcão foi reeleito vice-presidente da Associação Internacional de Práticos Marítimos (IMPA) por mais quatro anos, cargo de extrema relevância para as comunidades marítimas. O Conapra é filiado à IMPA, que por sua vez faz parte do corpo da Organização Marítima Internacional (IMO). Ricardo Falcão, a partir de fevereiro, além da responsabilidade internacional de gerenciar associações de Praticagem de mais de 50 nações, estará no comando de práticos que atuam em todo território nacional.

A transmissão de cargo será no dia 6 de fevereiro, no Clube Naval de Brasília, às 20h.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...