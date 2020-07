PF prende mulher em flagrante por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Macapá/AP

Macapá/AP – A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde desta quarta-feira (15/7), uma mulher, de 18 anos, por tráfico interestadual de drogas, com quase 9,5 quilos de Skank, no Aeroporto Internacional de Macapá/AP.

O flagrante decorre de ação de fiscalização de rotina da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Macapá/AP e contou com a participação do cão farejador de entorpecentes da PF.

No momento da inspeção das bagagens na esteira rolante, foi confirmada a presença do entorpecente pelo cão farejador da Corporação. A passageira foi chamada para abrir sua bagagem na presença dos policiais federais e a droga foi localizada acondiciona em sete pacotes embalados com fita adesiva.

A jovem, residente do bairro Jardim II, embarcou em Campo Grande/MS e

afirmou que ela mesma comprou a droga e que cuidaria sozinha da distribuição

do entorpecente na cidade.

A presa foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amapá e após procedimentos, encaminhada ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde ficará à disposição da Justiça e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

