Jornalista Elson Martins lança “Acre: um Estado de Espírito”, em Macapá

Nos anos 70, do meio da floresta, no estado do Acre, o jornalista Elson Martins ousou falar de Amazônia, registrar fatos e contar os problemas e belezas da região, em uma época em que o mundo tinha sede de informações do Norte do Brasil. Parte dessas experiências Elson compartilhou em seu livro “Acre: um Estado de Espírito”. A publicação é a compilação de crônicas, entrevistas e matérias já publicadas e será lançado dia 19 de agosto, em Macapá, em uma noite de autógrafos.

Fundador do jornal Varadouro, que circulou em todas as capitais do país, ele atuava principalmente como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, e colaborava com outros jornais e revistas. “Acre: Um Estado de Espirito” tem a mesma emoção e verdade que ele carrega desde que, nos anos cinquenta, saiu do Acre para estudar em Belo Horizonte com passagens por Belém e Amapá.

Elson nasceu no Município de Sena Madureira, no seringal Nova Olinda, no Acre. Em 1959, passou pelo Amapá e concluiu o segundo grau no Colégio Amapaense (CA). Editou por algum tempo o jornal O Castelo, do Grêmio Rui Barbosa, do CA, e A Voz Católica, da Prelazia. Ao retornar de sua temporada em BH, no início da década de setenta, estava como membro do partido clandestino ALN. Mas sua militância tinha como arma o jornalismo.

Sua luta em defesa da Amazônia o fez amigo pessoal do líder seringueiro Chico Mendes, cuja história foi registrada na minissérie da Rede Globo, “Amazônia – De Galvez a Chico Mendes”. Por ser testemunha viva desta saga, Elson foi convidado pela autora de novelas Glória Perez para ser consultor, e acabou se tornando personagem.

Elson retornou ao Amapá em 1991 e permaneceu até 2002 editando o jornal Folha do Amapá. Tanto no Acre como no Amapá inspirou jovens jornalistas ideológicos que atuaram com ética e compromisso social. Agora ele lança seu primeiro livro em Macapá, prometendo outros quatro que falarão de sua trajetória jornalística de mais de 50 anos (ele completou 83 em junho). O lançamento de “Acre-Um Estado de Espírito” ocorrerá na Confraria Semblano.

O livro tem como ilustração de capa uma bela pintura do pintor acreano Fernando França, que vive em Fortaleza (Ceará). A publicação impressa pode ser comprada através do Instagram @regadordehistórias, ou ainda adquirida em formato e-book, no endereço www.lojaxapuri.info. Na noite do lançamento estará à venda pelo valor de R$ 40,00.

Serviços:

Lançamento do livro “Acre: Um Estado de Espírito”

Data: 19 de agosto

Hora: 20h

Local: Confraria Semblano

Av: Cora de Carvalho, entre Hildemar Maia e Santos Dumont.

Mariléia Maciel

