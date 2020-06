Chile bate recorde diário com 6.754 novos casos de covid-19

Ministro da Saúde disse que junho será o mês mais difícil

Nas últimas 24 horas, o Chile registrou 6.754 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, o maior número até hoje, e 222 mortes. No total, são 2.870 mortos. O país é o 13º em número de casos no mundo, com 160.846 contaminados, segundo ranking do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CSSE) da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

O ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich, afirmou que o mês de junho será, provavelmente, o mais difícil para o país. “Foram 100 dias difíceis, de muito sacrifício, de muito trabalho e também de muita solidariedade e generosidade. De fato, o que essa pandemia significou para os cidadãos, não apenas do Chile, mas de todo o mundo, vai marcar a história do século 21 claramente, e ainda nem temos uma antecipação de como será o mundo pós-covid”, disse.

O Chile registrou o primeiro caso de contaminação no dia 3 de março. O subsecretário de Redes de Assistência, Arturo Zúñiga, informou que as 222 mortes registradas nas últimas 24 horas correspondem a falecimentos dos últimos 4 dias, pois são contabilizadas pela data da certidão de óbito no Registro Civil.

Veja também:

Cadastro para o Auxílio Emergencial pode ser feito nas agências dos Correios

Bioparque da Amazônia recebe novos moradores neste período de pandemia

Amapá tem 15.166 casos confirmados, 10.700 em análise laboratorial, 7.095 pessoas recuperadas e 303 óbitos

Entre os 6.754 novos casos confirmados, 6.217 pacientes tinham sintomas e 537 eram assintomáticos. Atualmente há 1.647 pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva, sendo que 1.391 estão com ventilação mecânica e 372 em estado grave.

Nas últimas 24 horas, foram feitos 18.733 testes PCR. No total, o Chile realizou 799.776 testes.

“Nossa dinâmica tem sido fundamentalmente de testagem em massa, de todos os contatos próximos, daqueles que podem ter tido contato com a doença. Temos capacidade para realizar 20 mil testes por dia, o que representa o esforço para identificar pessoas, seus contatos e gerar estratégias de isolamento. Estratégias que foram reforçadas nos últimos dias e que permitem levar para residências sanitárias a pessoas que não podem cumprir a quarentena em casa”, disse o ministro da Saúde, ressaltando que são 131 residências sanitárias no país, com capacidade para atender 12.310 pessoas.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...