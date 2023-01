PIB mundial: FMI projeta alta de 2,9% em 2023

O Brasil deve crescer 1,2% em 2023 (0,2% a mais que a expectativa de 2022)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira (31) a atualização do World Economic Outlook (WEO), que traz um panorama mundial sobre o desempenho da economia dos países. Para 2022, a instituição prevê uma alta de 3,4% no PIB, e de 2,9% em 2023. A entidade revisou em 0,2% para cima as projeções para 2023, mas que ainda ficam abaixo da média de 3,9% medida entre 2000 e 2019.

O relatório é lançado duas vezes ao ano, em abril e outubro, e periodicamente a entidade faz atualizações sobre suas projeções. “A ascensão das taxas dos bancos centrais para combater a inflação e a guerra da Rússia na Ucrânia continuam pesando sobre a atividade econômica. A rápida disseminação da Covid-19 na China prejudicou o crescimento em 2022, mas a recente reabertura abriu o caminho para uma recuperação mais rápida do que o esperado”, afirma o relatório.

Do lado da inflação, o FMI prevê alta de 8,8% em 2022 e 6,6% em 2023. “No lado positivo, um impulso mais forte da demanda reprimida em várias economias ou uma queda mais rápida da inflação são plausíveis. Por outro lado, graves problemas de saúde na China podem atrasar a recuperação, a guerra da Rússia na Ucrânia pode escalar, e condições de financiamento globais mais rígidas podem piorar o problema da dívida.”

Os pesquisadores do FMI acreditam que as políticas monetárias dos países que começaram a apertar as taxas de juros começaram a surtir efeito, reduzindo a velocidade de subida da inflação, mas o impacto total será visto apenas em 2024. “A inflação global nominal parece ter atingido o pico no terceiro trimestre de 2022. Preços de commodities combustíveis e não-combustíveis caíram, mas o núcleo da inflação ainda não atingiu o pico na maioria das economias e continua bem acima dos níveis pré-pandêmicos.”

Veja mais no site Canal Rural

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...