Prefeitura dá continuidade ao serviço de instalação de sistema de drenagem auxiliar no Centro de Macapá

Seguindo o cronograma de serviços de melhorias no sistema de drenagem pluvial da cidade, a Prefeitura de Macapá dá continuidade à instalação de tubos de concreto para galeria auxiliar de vazão das águas das chuvas. A nova rede de escoação evitará que vias do Centro, como a Av. Cora de Carvalho, sofram com acúmulos de água no período de chuva. Nesta quinta-feira, 31, as obras estão sendo executadas na Av. Padre Júlio Maria Lombard com a Rua Odilardo Silva.

De acordo com o secretário de Obras, David Covre, um dos problemas de acúmulo de água é a obstrução das galerias, causada pelo despejo irregular de esgoto. “Até o momento, já foram instalados cerca de 220 tubos de concreto, mas precisamos ressaltar que o resultado positivo da obra também depende da população. Contamos com o apoio dos moradores em não despejar esgoto nas galerias. A tubulação não é fabricada para essa finalidade. O material despejado é carregado de produtos químicos corrosivos e de material sólido, que fica agregado às paredes da tubulação, ocasionando obstrução de todo sistema”, explica.

A galeria auxiliar passará pelas avenidas Cora de Carvalho, Padre Júlio Maria Lombard, Mendonça Furtado e Rua Odilardo Silva, e será integrada à galeria existente. Ao todo, serão instalados mais de 400 tubos de concreto de mil milímetros. Devido à instalação dos tubos na travessia da Av. Padre Júlio Maria Lombard com a Rua Odilardo Silva, o trânsito permanecerá interditado até sábado, 2, no trecho que compreende as ruas Jovino Dinoá e Eliezer Levi.

